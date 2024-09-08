المغرب يخسر بثنائية أمام إسبانيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بوجوتا‭ -(‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬ودع‭ ‬منتخب‭ ‬المغرب‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للشابات‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬تحت‭ ‬20‭ ‬عاما،‭ ‬المقامة‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬كولومبيا‭.‬

وخسر‭ ‬المنتخب‭ ‬المغربي‭ ‬صفر‭ / ‬2‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬الإسباني،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬بالجولة‭ ‬الثالثة‭ (‬الأخيرة‭) ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬مرحلة‭ ‬المجموعات‭ ‬للبطولة،‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬أيضا‭ ‬فوزا‭ ‬كاسحا‭ ‬لمنتخب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬7‭ / ‬صفر‭ ‬على‭ ‬منتخب‭ ‬باراجواي‭.‬

وحافظ‭ ‬منتخب‭ ‬إسبانيا،‭ ‬الذي‭ ‬ضمن‭ ‬تأهله‭ ‬لمرحلة‭ ‬خروج‭ ‬المغلوب‭ ‬بالمسابقة‭ ‬منذ‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية،‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬برصيد‭ ‬9‭ ‬نقاط،‭ ‬ليحقق‭ ‬العلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬عقب‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬لقاءاته‭ ‬الثلاثة‭ ‬بالمجموعة‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬ارتفع‭ ‬رصيد‭ ‬منتخب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬ليحجز‭ ‬مقعدا‭ ‬في‭ ‬الأدوار‭ ‬الإقصائية‭ ‬للمونديال،‭ ‬فيما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬منتخب‭ ‬باراجواي‭ ‬عند‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث،‭ ‬لينتظر‭ ‬التواجد‭ ‬ضمن‭ ‬أفضل‭ ‬4‭ ‬منتخبات‭ ‬حاصلة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المركز‭ ‬في‭ ‬المجموعات‭ ‬الست‭ ‬بالدور‭ ‬الأول‭ ‬للمسابقة،‭ ‬المتأهلة‭ ‬لدور‭ ‬الـ‭.‬16

من‭ ‬جانبه،‭ ‬ظل‭ ‬منتخب‭ ‬المغرب،‭ ‬الممثل‭ ‬الوحيد‭ ‬للكرة‭ ‬العربية‭ ‬بالمونديال،‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأخير‭ ‬بلا‭ ‬رصيد‭ ‬من‭ ‬النقاط،‭ ‬عقب‭ ‬خسارته‭ ‬كل‭ ‬لقاءاته‭ ‬الثلاثة‭ ‬في‭ ‬المجموعة،‭ ‬ليودع‭ ‬البطولة‭ ‬رسميا‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬لائحة‭ ‬المونديال‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬تأهل‭ ‬متصدر‭ ‬ووصيف‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المجموعات‭ ‬الست‭ ‬لمرحلة‭ ‬خروج‭ ‬المغلوب،‭ ‬بالإضافة‭ ‬لأفضل‭ ‬4‭ ‬منتخبات‭ ‬حاصلة‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬



