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منتخب ألمانيا يتطلع إلى مواجهة هولندا

9/8/2024 7:24:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

دوسلدورف‭ (‬ألمانيا‭) - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يتطلع‭ ‬يوليان‭ ‬ناغلسمان،‭ ‬مدرب‭ ‬منتخب‭ ‬ألمانيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬إلى‭ ‬مباراة‭ ‬الفريق‭ ‬القادمة‭ ‬ببطولة‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ ‬ضد‭ ‬مضيفه‭ ‬منتخب‭ ‬هولندا‭.‬

استهل‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬بانتصار‭ ‬كاسح‭ ‬5‭/‬صفر‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬منتخب‭ ‬المجر‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬القسم‭ ‬الأول‭ ‬للبطولة،‭ ‬حيث‭ ‬شهدت‭ ‬المباراة‭ ‬تألقا‭ ‬لافتا‭ ‬من‭ ‬جمال‭ ‬موسيالا،‭ ‬الذي‭ ‬أحرز‭ ‬هدفا‭ ‬وقدم‭ ‬3‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬لزملائه‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬افتتح‭ ‬منتخب‭ ‬هولندا‭ ‬مسيرته‭ ‬بالبطولة‭ ‬بالفوز‭ ‬5‭/‬2‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬منتخب‭ ‬البوسنة‭ ‬والهرسك‭ ‬بنفس‭ ‬الجولة‭.‬

وقال‭ ‬ناغلسمان‭ ‬قبل‭ ‬المواجهة‭ ‬المرتقبة‭ ‬بين‭ ‬المنتخبين‭ ‬غدا‭ ‬الثلاثاء‭: ‬‮«‬أتطلع‭ ‬بالفعل‭ ‬للمواجهة‭ ‬المقبلة‭. ‬لقد‭ ‬سجلوا‭ ‬أيضا‭ ‬خمسة‭ ‬أهداف‭. ‬هولندا‭ ‬لديها‭ ‬فريق‭ ‬جيد‭ ‬جدا‭ ‬وإمكانات‭ ‬كبيرة‭ ‬عندما‭ ‬يتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بلاعبيها‭ ‬البدلاء‭. ‬إني‭ ‬متحمس‭ ‬حقا‮»‬‭.‬

كانت‭ ‬المباراة‭ ‬ضد‭ ‬المجر‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬لمنتخب‭ ‬ألمانيا‭ ‬بعد‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ ‬على‭ ‬أرضه،‭ ‬وأراد‭ ‬ناغلسمان‭ ‬أن‭ ‬يظهر‭ ‬لاعبوه‭ ‬نفس‭ ‬الحماس‭ ‬الذي‭ ‬أظهروه‭ ‬في‭ ‬البطولة‭.‬

وتحققت‭ ‬أمنية‭ ‬ناغلسمان‭ ‬عقب‭ ‬الفوز‭ ‬الكاسح‭ ‬على‭ ‬المجر،‭ ‬حيث‭ ‬كرر‭ ‬المدرب‭ ‬الألماني‭ ‬كلمات‭ ‬مثل‭: ‬‮«‬المتعة‮»‬‭ ‬و«العمل‭ ‬الجاد‮»‬‭ ‬و«الرغبة‭ ‬في‭ ‬الفوز‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬المقابلات‭ ‬التي‭ ‬أجراها‭ ‬بعد‭ ‬اللقاء،‭ ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الارتباط‭ ‬بالجماهير‮»‬‭ ‬عاد‭ ‬على‭ ‬الفور‭.‬

وصرح‭ ‬نيكلاس‭ ‬فولكروج،‭ ‬مهاجم‭ ‬الفريق‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬كانت‭ ‬الأجواء‭ ‬رائعة‭. ‬لديّ‭ ‬بالفعل‭ ‬شعور‭ ‬بأن‭ ‬النشيد‭ ‬الوطني‭ ‬يغنى‭ ‬بصوت‭ ‬أعلى‭ ‬قليلا‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭. ‬أنا‭ ‬أغنّي‭ ‬بصوت‭ ‬عال‭ ‬دائما‮»‬‭.‬

وأجرى‭ ‬منتخب‭ ‬ألمانيا‭ ‬حصة‭ ‬تدريبية‭ ‬عامة‭ ‬بحضور‭ ‬7‭ ‬آلاف‭ ‬مشجع،‭ ‬أضفوا‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأجواء‭ ‬الاحتفالية،‭ ‬بينما‭ ‬أجرى‭ ‬اللاعبون‭ ‬الذين‭ ‬شاركوا‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬الفريق‭ ‬ضد‭ ‬المجر‭ ‬تدريبات‭ ‬خاصة‭ ‬باللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬الإقامة‭.‬

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‭ ‬ MANSOOR ‭ - ‬ File ‭:‬84‭ ‬ ‭ ‬ Folder 7-‭ ‬17‭:-‬8-2024



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