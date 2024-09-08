منتخب ألمانيا يتطلع إلى مواجهة هولندا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
دوسلدورف (ألمانيا) - (د ب أ): يتطلع يوليان ناغلسمان، مدرب منتخب ألمانيا لكرة القدم، إلى مباراة الفريق القادمة ببطولة دوري الأمم الأوروبية ضد مضيفه منتخب هولندا.
استهل المنتخب الألماني مشواره في المسابقة القارية بانتصار كاسح 5/صفر على ضيفه منتخب المجر في الجولة الافتتاحية للمجموعة الثالثة في القسم الأول للبطولة، حيث شهدت المباراة تألقا لافتا من جمال موسيالا، الذي أحرز هدفا وقدم 3 تمريرات حاسمة لزملائه.
في المقابل، افتتح منتخب هولندا مسيرته بالبطولة بالفوز 5/2 على ضيفه منتخب البوسنة والهرسك بنفس الجولة.
وقال ناغلسمان قبل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين غدا الثلاثاء: «أتطلع بالفعل للمواجهة المقبلة. لقد سجلوا أيضا خمسة أهداف. هولندا لديها فريق جيد جدا وإمكانات كبيرة عندما يتعلق الأمر بلاعبيها البدلاء. إني متحمس حقا».
كانت المباراة ضد المجر هي الأولى لمنتخب ألمانيا بعد كأس الأمم الأوروبية على أرضه، وأراد ناغلسمان أن يظهر لاعبوه نفس الحماس الذي أظهروه في البطولة.
وتحققت أمنية ناغلسمان عقب الفوز الكاسح على المجر، حيث كرر المدرب الألماني كلمات مثل: «المتعة» و«العمل الجاد» و«الرغبة في الفوز» خلال المقابلات التي أجراها بعد اللقاء، وأكد أن «الارتباط بالجماهير» عاد على الفور.
وصرح نيكلاس فولكروج، مهاجم الفريق: «لقد كانت الأجواء رائعة. لديّ بالفعل شعور بأن النشيد الوطني يغنى بصوت أعلى قليلا مرة أخرى. أنا أغنّي بصوت عال دائما».
وأجرى منتخب ألمانيا حصة تدريبية عامة بحضور 7 آلاف مشجع، أضفوا الكثير من الأجواء الاحتفالية، بينما أجرى اللاعبون الذين شاركوا في لقاء الفريق ضد المجر تدريبات خاصة باللياقة البدنية في فندق الإقامة.
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