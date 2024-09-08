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كندا تهزم الولايات المتحدة على أرضها

9/8/2024 7:24:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كانساس‭ ‬سيتي‭ (‬الولايات‭ ‬المتحدة‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حقّق‭ ‬المنتخب‭ ‬الكندي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أول‭ ‬انتصار‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬عقر‭ ‬دار‭ ‬نظيره‭ ‬الأمريكي‭ ‬منذ‭ ‬67‭ ‬عاما‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تغلب‭ ‬عليه‭ ‬2‭-‬1‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬دولية‭ ‬ودية‭ ‬في‭ ‬كانساس‭.‬

سجّل‭ ‬للمنتخب‭ ‬الكندي‭ ‬الذي‭ ‬يشرف‭ ‬عليه‭ ‬الألماني‭ ‬جيسي‭ ‬مارش‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬جاكوب‭ ‬شافيلبورغ‭ (‬17‭) ‬وجوناثان‭ ‬ديفيد‭ (‬17‭) ‬فيما‭ ‬سجّل‭ ‬للمنتخب‭ ‬الأمريكي‭ ‬لوكاس‭ ‬دل‭ ‬لا‭ ‬توري‭ (‬66‭).‬

ويعود‭ ‬آخر‭ ‬فوز‭ ‬للكنديين‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬جارهم‭ ‬الأمريكي‭ ‬إلى‭ ‬العالم‭ ‬1957‭ ‬ضمن‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ (‬2-3‭).‬

وواصل‭ ‬المنتخب‭ ‬الأمريكي‭ ‬عروضه‭ ‬المهزوزة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬بعد‭
‬أن‭ ‬خرج‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الاول‭ ‬لمسابقة‭ ‬كوبا‭ ‬أميركا‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬وأدت‭ ‬إلى‭ ‬إقالة‭ ‬المدرب‭ ‬غريغ‭ ‬بيرهالتر‭.‬

وذكرت‭ ‬تقارير‭ ‬إعلامية‭ ‬أنّ‭ ‬مدرب‭ ‬توتنهام‭ ‬وتشلسي‭ ‬الإنجليزيين‭ ‬وباريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬ماوريسيو‭ ‬بوكيتينو‭ ‬يستعد‭ ‬لتسلم‭ ‬مهام‭ ‬تدريب‭ ‬المنتخب‭ ‬الأمريكي‭.‬


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