كندا تهزم الولايات المتحدة على أرضها

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
كانساس سيتي (الولايات المتحدة) - (أ ف ب): حقّق المنتخب الكندي لكرة القدم أول انتصار له في عقر دار نظيره الأمريكي منذ 67 عاما بعد أن تغلب عليه 2-1 في مباراة دولية ودية في كانساس.
سجّل للمنتخب الكندي الذي يشرف عليه الألماني جيسي مارش كل من جاكوب شافيلبورغ (17) وجوناثان ديفيد (17) فيما سجّل للمنتخب الأمريكي لوكاس دل لا توري (66).
ويعود آخر فوز للكنديين على أرض جارهم الأمريكي إلى العالم 1957 ضمن تصفيات كأس العالم (2-3).
وواصل المنتخب الأمريكي عروضه المهزوزة في الفترة الأخيرة بعد
أن خرج من الدور الاول لمسابقة كوبا أميركا التي أقيمت على أرضه وأدت إلى إقالة المدرب غريغ بيرهالتر.
وذكرت تقارير إعلامية أنّ مدرب توتنهام وتشلسي الإنجليزيين وباريس سان جرمان الفرنسي ماوريسيو بوكيتينو يستعد لتسلم مهام تدريب المنتخب الأمريكي.
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