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كومان سعيد بالأداء والانتصار

9/8/2024 7:24:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أيندهوفن‭ (‬هولندا‭) - (‬رويترز‭) :
‬أعرب‭ ‬رونالد‭ ‬كومان‭ ‬مدرب‭ ‬هولندا‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بالبداية‭ ‬الإيجابية‭ ‬لفريقه‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬5‭-‬2‭ ‬على‭ ‬البوسنة‭ ‬ويمكنه‭ ‬التطلع‭ ‬بثقة‭ ‬إلى‭ ‬مواجهة‭ ‬ألمانيا‭ ‬غد‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وتقدم‭ ‬المنتخب‭ ‬الهولندي‭ ‬2‭-‬1‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬لكنه‭ ‬سمح‭ ‬للبوسنة‭ ‬بالعودة‭ ‬للمباراة‭ ‬لتصبح‭ ‬النتيجة‭ ‬3‭-‬2‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬15‭ ‬دقيقة‭ ‬من‭ ‬النهاية‭ ‬لكنه‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬هدفين‭ ‬في‭ ‬اللحظات‭ ‬الأخيرة‭ ‬ليحقق‭ ‬فوزا‭ ‬مقنعا‭.‬

وظهر‭ ‬صاحب‭ ‬الأرض‭ ‬بشكل‭ ‬رائع‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬فترات‭ ‬المباراة‭ ‬مما‭ ‬أسعد‭ ‬جماهيره‭ ‬ومدربه‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬فيليبس‭.‬

وقال‭ ‬كومان‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬لعبنا‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬للغاية‭ ‬عند‭ ‬الاستحواذ‭ ‬على‭ ‬الكرة‭. ‬تحلينا‭ ‬بالنشاط‭ ‬والسرعة‭ ‬الكبيرة،‭ ‬ووجدنا‭ ‬اللاعب‭ ‬المناسب‭ ‬بين‭ ‬الخطوط‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان‭. ‬لقد‭ ‬مررنا‭ ‬بمرحلة‭ ‬جيدة‭ ‬بالتأكيد‭ ‬بعد‭ ‬الاستراحة،‭ ‬ولكن‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬كان‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نحسم‭ ‬المباراة‭.‬

وبدلا‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬عندما‭ ‬كانت‭ ‬النتيجة‭ ‬3‭-‬1‭ ‬استقبلت‭ ‬هولندا‭ ‬هدفا‭ ‬مفاجئا‭ ‬من‭ ‬المهاجم‭ ‬البوسني‭ ‬المخضرم‭ ‬إيدن‭ ‬جيكو‭ (‬38‭ ‬عاما‭) ‬وواجهت‭ ‬فترة‭ ‬عصيبة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تحسم‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬النهاية‭.‬

وأضاف‭ ‬كومان‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬عادت‭ ‬البوسنة‭ ‬في‭ ‬النتيجة‭ ‬وأصبحت‭ ‬3‭-‬2،‭ ‬رأيت‭ ‬بعض‭ ‬الشكوك‭ ‬في‭ ‬فريقنا‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬ضروريا‭ ‬إذا‭ ‬نظرت‭ ‬إلى‭ ‬الشكل‭ ‬العام‭ ‬للمباراة‭. ‬لقد‭ ‬سجلوا‭ ‬هدفين‭ ‬من‭ ‬لا‭ ‬شيء‭.‬

وجاء‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬للبوسنة‭ ‬عبر‭ ‬جيكو‭ ‬ومن‭ ‬ناحية‭ ‬المدافع‭ ‬ماتيس‭ ‬دي‭ ‬ليخت،‭ ‬لكن‭ ‬كومان‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬أي‭ ‬انتقاد‭ ‬للمدافع‭ ‬سيكون‭ ‬قاسيا‭.‬

وأضاف‭ ‬المدرب‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬أدرك‭ ‬هو‭ ‬نفسه‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬خاطيء‭. ‬هذا‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يحدث،‭ ‬لكن‭ ‬الأخطاء‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭. ‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬العدل‭ ‬أن‭ ‬نجعل‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬قضية‭ ‬كبيرة‭.‬


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