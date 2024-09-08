كلوب يحتفل بـ ((لم شمل المدرسة))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

برلين‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬شبّه‭ ‬يورغن‭ ‬كلوب‭ ‬مدرب‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬السابق‭ ‬عودته‭ ‬إلى‭ ‬مقاعد‭ ‬المدربين‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬تكريمية‭ ‬بـ«لم‭ ‬شمل‭ ‬المدرسة‮»‬،‭ ‬بعد‭ ‬تسع‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬آخر‭ ‬مباراة‭ ‬له‭ ‬كمدرب‭ ‬للفريق‭ ‬الألماني‭ ‬قبل‭ ‬انتقاله‭ ‬إلى‭ ‬ليفربول‭ ‬الإنجليزي‭.‬

وكرّم‭ ‬دورتموند‭ ‬لاعبيه‭ ‬السابقين‭ ‬البولنديين‭ ‬ياكوب‭ ‬بلاشيكوفسكي‭ (‬38‭ ‬عاما‭) ‬ولوكاس‭ ‬بيشتشيك‭ (‬39‭ ‬عاما‭) ‬اللذين‭ ‬قادا‭ ‬تشكيلتين‭ ‬ضمتا‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬أساطير‭ ‬النادي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬الحالي‭ ‬نوري‭ ‬شاهين‭.‬

وأمام‭ ‬82‭ ‬ألف‭ ‬مشجع‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬فيستفالن‭ ‬شتاديون‮»‬،‭ ‬قاد‭ ‬كلوب‭ ‬فريق‭ ‬بلاشيكوفسكي‭ ‬للفوز‭ ‬بنتيجة‭ ‬5‭-‬4‭.‬

قال‭ ‬كلوب‭ (‬57‭ ‬عاما‭) ‬لشبكة‭ ‬سكاي‭ ‬الألمانية‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬كان‭ ‬الأمر‭ ‬أشبه‭ ‬بلمّ‭ ‬شمل‭ ‬المدرسة‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬ما‭ ‬حلمت‭ ‬به‭ ‬دائما‭: ‬أن‭ ‬نلتقي‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬ونقضي‭ ‬وقتا‭ ‬ممتعا‭ ‬معا‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬الأمر‭ ‬أشبه‭ ‬بالعودة‭ ‬إلى‭ ‬المنزل‭. ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الذكريات‭ ‬الرائعة‭. ‬من‭ ‬الجميل‭ ‬أن‭ ‬نرى‭ ‬الجماهير‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‮»‬‭.‬

وأمضى‭ ‬كلوب‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‭ ‬كمدرب‭ ‬لدورتموند،‭ ‬قاده‭ ‬خلالها‭ ‬للفوز‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬مرتين‭ (‬2011‭ ‬و2012‭) ‬والكأس‭ (‬2012‭)‬،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬بلوغه‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬2013‭ ‬في‭ ‬ويمبلي،‭ ‬حيث‭ ‬خسر‭ ‬أمام‭ ‬الغريم‭ ‬التقليدي‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭.‬

وقرر‭ ‬كلوب،‭ ‬الذي‭ ‬تنحى‭ ‬عن‭ ‬منصبه‭ ‬كمدرب‭ ‬لليفربول‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬بسبب‭ ‬الإرهاق،‭ ‬الابتعاد‭ ‬عن‭ ‬مقاعد‭ ‬المدربين‭ ‬بعد‭ ‬23‭ ‬عاما‭ ‬قضاها‭ ‬من‭ ‬بدء‭ ‬مسيرته‭ ‬الفنية،‭ ‬إذ‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬‮«‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬اليوم،‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلي‭ ‬كمدرب‮»‬‭.‬

سخر‭ ‬كلوب‭ ‬ضاحكا‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المتقدمين‭ ‬في‭ ‬السن،‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬كان‭ ‬لدينا‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الوزن‭ ‬الزائد‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬ووسط‭ ‬الملعب‭ ‬والدفاع‭ ‬اليوم‮»‬‭.‬

كما‭ ‬ودّع‭ ‬دورتموند‭ ‬أيضا‭ ‬مدافعه‭ ‬ماتس‭ ‬هوملز‭ (‬35‭ ‬عاما‭) ‬المنتقل‭ ‬إلى‭ ‬روما‭ ‬الإيطالي‭ ‬في‭ ‬الصيف‭.‬

وكان‭ ‬هوملز،‭ ‬الذي‭ ‬خاض‭ ‬508‭ ‬مباريات‭ ‬مع‭ ‬دورتموند،‭ ‬أحد‭ ‬اللاعبين‭ ‬القلائل‭ ‬الحاليين‭ ‬الذين‭ ‬نزلوا‭ ‬إلى‭ ‬الملعب‭.‬

عبّر‭ ‬هوملز‭ ‬عن‭ ‬مشاعره،‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬مزيج‭ ‬من‭ ‬الفرح‭ ‬والحزن‭. ‬لقد‭ ‬قضيت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬مسيرتي‭ ‬الكروية‭ ‬هنا‮»‬‭.‬