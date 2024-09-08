الثنائي بيرسل وتومسون يتوج بلقب الزوجي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
نيويورك - (رويترز): عوض الثنائي الأسترالي ماكس بيرسل وجوردان تومسون إخفاقه في نهائي ويمبلدون وتوج بلقب زوجي الرجال في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بفوزه 6-4 و7-6 على الثنائي الألماني كيفن كرافيتس وتيم بويتس في المباراة النهائية.
واحتاج الثنائي الأسترالي المصنف السابع، والذي فشل في استغلال ثلاث نقاط حاسمة للفوز خلال نهائي الزوجي في بطولة ويمبلدون في يوليو تموز الماضي، إلى ثلاث نقاط حاسمة لإنجاز المهمة اليوم في نيويورك رغم عودة الثنائي الألماني خلال المجموعة الثانية.
وقال تومسون خلال مراسم التتويج «بطل جراند سلام، هذا يمنحني شعورا عظيما، خاصة بعد الخسارة المؤلمة في ويمبلدون. كان هناك بعض التوتر في النهاية مع النقاط الحاسمة للمباراة. قلت لنفسي (لا يفترض أن أفعل هذا (أخسر) مجددا)، وتمسكنا بفرصنا ونجحنا في ذلك».
وتوج بيرسل وتومسون باللقب بعد أن كانا مهددين بالخروج من الدور الثاني، لكنهما أنقذا نقطتين حاسمتين للمباراة حينها.
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