الثنائي بيرسل وتومسون يتوج بلقب الزوجي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

نيويورك‭ - (‬رويترز‭): ‬عوض‭ ‬الثنائي‭ ‬الأسترالي‭ ‬ماكس‭ ‬بيرسل‭ ‬وجوردان‭ ‬تومسون‭ ‬إخفاقه‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬ويمبلدون‭ ‬وتوج‭ ‬بلقب‭ ‬زوجي‭ ‬الرجال‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬أمريكا‭ ‬المفتوحة‭ ‬للتنس‭ ‬بفوزه‭ ‬6‭-‬4‭ ‬و7‭-‬6‭ ‬على‭ ‬الثنائي‭ ‬الألماني‭ ‬كيفن‭ ‬كرافيتس‭ ‬وتيم‭ ‬بويتس‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭.‬

واحتاج‭ ‬الثنائي‭ ‬الأسترالي‭ ‬المصنف‭ ‬السابع،‭ ‬والذي‭ ‬فشل‭ ‬في‭ ‬استغلال‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬حاسمة‭ ‬للفوز‭ ‬خلال‭ ‬نهائي‭ ‬الزوجي‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ويمبلدون‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬تموز‭ ‬الماضي،‭ ‬إلى‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬حاسمة‭ ‬لإنجاز‭ ‬المهمة‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬رغم‭ ‬عودة‭ ‬الثنائي‭ ‬الألماني‭ ‬خلال‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭.‬

وقال‭ ‬تومسون‭ ‬خلال‭ ‬مراسم‭ ‬التتويج‭ ‬‮«‬بطل‭ ‬جراند‭ ‬سلام،‭ ‬هذا‭ ‬يمنحني‭ ‬شعورا‭ ‬عظيما،‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬المؤلمة‭ ‬في‭ ‬ويمبلدون‭. ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬التوتر‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬مع‭ ‬النقاط‭ ‬الحاسمة‭ ‬للمباراة‭. ‬قلت‭ ‬لنفسي‭ (‬لا‭ ‬يفترض‭ ‬أن‭ ‬أفعل‭ ‬هذا‭ (‬أخسر‭) ‬مجددا‭)‬،‭ ‬وتمسكنا‭ ‬بفرصنا‭ ‬ونجحنا‭ ‬في‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وتوج‭ ‬بيرسل‭ ‬وتومسون‭ ‬باللقب‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كانا‭ ‬مهددين‭ ‬بالخروج‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الثاني،‭ ‬لكنهما‭ ‬أنقذا‭ ‬نقطتين‭ ‬حاسمتين‭ ‬للمباراة‭ ‬حينها‭.‬











