ماركيس يفوز بسباق سان مارينو

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
روما - (أ ف ب): فاز الإسباني مارك ماركيس بسباق جائزة سان مارينو الكبرى في الجولة الثالثة عشرة من بطولة العالم للدراجات النارية عن فئة «موتو جي بي» أمس الأحد، في حين قلّص الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا الفارق مع متصدر الترتيب العام الإسباني الآخر خورخي مارتين الذي دفع ثمن رهانه على تغيير إطاراته للتأقلم مع الطقس الماطر.
وبعد أن بقي لثلاثة أعوام من دون الظفر بأي سباق، تمكن ماركيس درّاج غريزيني ريسينغ من تحقيق فوزه الثاني تواليا خلال أسبوعين متقدما على بانيايا الذي انطلق من المركز الاول، في حين تقدم الإسباني من المركز التاسع على خط الانطلاق.
ونجح بطل الموتو جي بي ست مرات بفضل فوزه هذا في تقليص الفارق الى 53 نقطة عن مواطنه مارتين متصدر الترتيب العام الذي خرج متحسرا على نتيجته في سباق الاحد.
وكان أكبر المستفيدين من هذه المجريات هو درّاج دوكاتي بانيايا الذي قلّص الفارق مع مارتين إلى سبع نقاط فقط في ترتيب الدرّاجين، على الرغم من حلوله ثانيا مع خط النهاية.
وستكون حظوظ بانيايا عالية للإطاحة بمارتين، حيث سيقام السباق مرة أخرى هذا الشهر على حلبة ميسانو التي ستحتضن جائزة إيميليا رومانيا التي حلّت مكان جائزة كازاخستان التي ألغيت.
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