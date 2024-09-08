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ماركيس يفوز بسباق سان مارينو

9/8/2024 7:24:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

روما‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬فاز‭ ‬الإسباني‭ ‬مارك‭ ‬ماركيس‭ ‬بسباق‭ ‬جائزة‭ ‬سان‭ ‬مارينو‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ ‬عن‭ ‬فئة‭ ‬‮«‬موتو‭ ‬جي‭ ‬بي‮»‬‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬قلّص‭ ‬الإيطالي‭ ‬فرانتشيسكو‭ ‬بانيايا‭ ‬الفارق‭ ‬مع‭ ‬متصدر‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬الإسباني‭ ‬الآخر‭ ‬خورخي‭ ‬مارتين‭ ‬الذي‭ ‬دفع‭ ‬ثمن‭ ‬رهانه‭ ‬على‭ ‬تغيير‭ ‬إطاراته‭ ‬للتأقلم‭ ‬مع‭ ‬الطقس‭ ‬الماطر‭.‬

وبعد‭ ‬أن‭ ‬بقي‭ ‬لثلاثة‭ ‬أعوام‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الظفر‭ ‬بأي‭ ‬سباق،‭ ‬تمكن‭ ‬ماركيس‭ ‬درّاج‭ ‬غريزيني‭ ‬ريسينغ‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬تواليا‭ ‬خلال‭ ‬أسبوعين‭ ‬متقدما‭ ‬على‭ ‬بانيايا‭ ‬الذي‭ ‬انطلق‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الاول،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تقدم‭ ‬الإسباني‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬على‭ ‬خط‭ ‬الانطلاق‭.‬

ونجح‭ ‬بطل‭ ‬الموتو‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬ست‭ ‬مرات‭ ‬بفضل‭ ‬فوزه‭ ‬هذا‭ ‬في‭ ‬تقليص‭ ‬الفارق‭ ‬الى‭ ‬53‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬مواطنه‭ ‬مارتين‭ ‬متصدر‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬الذي‭ ‬خرج‭ ‬متحسرا‭ ‬على‭ ‬نتيجته‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬الاحد‭.‬

وكان‭ ‬أكبر‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المجريات‭ ‬هو‭ ‬درّاج‭ ‬دوكاتي‭ ‬بانيايا‭ ‬الذي‭ ‬قلّص‭ ‬الفارق‭ ‬مع‭ ‬مارتين‭ ‬إلى‭ ‬سبع‭ ‬نقاط‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬الدرّاجين،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬حلوله‭ ‬ثانيا‭ ‬مع‭ ‬خط‭ ‬النهاية‭.‬

وستكون‭ ‬حظوظ‭ ‬بانيايا‭ ‬عالية‭ ‬للإطاحة‭ ‬بمارتين،‭ ‬حيث‭ ‬سيقام‭ ‬السباق‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬على‭ ‬حلبة‭ ‬ميسانو‭ ‬التي‭ ‬ستحتضن‭ ‬جائزة‭ ‬إيميليا‭ ‬رومانيا‭ ‬التي‭ ‬حلّت‭ ‬مكان‭ ‬جائزة‭ ‬كازاخستان‭ ‬التي‭ ‬ألغيت‭.‬


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