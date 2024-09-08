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اليونان تزيد رسوم السفن إلى جزرها السياحية

9/8/2024 7:24:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس فرض رسوم قدرها 20 يورو على ركاب السفن السياحية الذين يزورون جزيرتي ميكونوس وسانتوريني الشهيرتين.
وتعد جزيرة سانتوريني السياحية محطة توقف مفضلة للرحلات البحرية إذ ينجذب السياح بقباب كنائسها ذات اللون الأزرق البحري وبغروب شمسها الشهير.
لكن في أوقات الذروة، تقترب أجزاء من سانتوريني من الامتلاء بالسياح، وبالتالي يدرس المسؤولون فرض قيود مختلفة للتخفيف من الضغوط السياحية التي تتعرض لها الجزيرة.
وخلال حضوره معرض تسالونيكي الدولي، قال ميتسوتاكيس ردا على سؤال بشأن السياحة المفرطة إن اليونان تواجه «مشكلة في وجهات معينة خلال بعض الأسابيع أو بعض الأشهر من العام» فيما يتعلق بالسياحة.
وأضاف أن «صناعة الرحلات البحرية فرضت ضغوطا على سانتوريني وميكونوس، لذا ستكون الرسوم 20 يورو» عن كل راكب.
وفي العام الماضي، نقلت حوالى 800 سفينة سياحية حوالى 1.3 مليون مسافر إلى جزيرة يبلغ عدد سكانها 15500 نسمة فقط، وفقا لجمعية الموانئ اليونانية.
وزار اليونان العام الماضي عدد قياسي من السياح بلغ 32.7 مليون شخص، من بينهم 3.4 ملايين سائح، أي واحد من كل عشرة سياح، قصدوا الجزيرة.

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