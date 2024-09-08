Monday, 09 September 2024 04:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إعصار ياغي يوقع عشرات القتلى والمصابين في فيتنام

9/8/2024 7:24:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) منذ أن اجتاح إعصار ياغي شمال فيتنام بعد ظهر أمس الأول أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 186 آخرين، حسبما أفادت وزارة الزراعة والتنمية الريفية الفلبينية صباح أمس.
وتشمل حصيلة القتلى الناجمة عن الإعصار، الذي يعد أقوى عاصفة تجتاح المنطقة في الأعوام الـ 30 الماضية، 3 أشخاص من مقاطعة كوانغ نينه الساحلية، وشخصا من مقاطعة هاي ديونغ شمالي البلاد، وشخصا من مدينة هاي فونغ الساحلية، و4 أشخاص من مقاطعة هوا بينه شمالي البلاد.
وبالنسبة للمصابين، فهناك 157 من كوانغ نينه، و13 من هاي فونغ، و10 من هانوي، و5 من هاي ديونغ، وشخص واحد من هوا بينه.
وحتى صباح أمس غرقت 25 سفينة غير مأهولة، معظمها سفن صيد، في كوانغ نينه بسبب الأمواج العاتية والرياح الشديدة.
وقد واجهت العديد من المناطق في كوانغ نينه، وهاي فونغ، وتايي بينه، وهاي ديونغ، وهانوي انقطاعات للتيار الكهربائي، حيث ألحق الإعصار أضرارا ببعض محولات وخطوط نقل الكهرباء.
وأشارت الوزارة إلى أن الإعصار دمر أيضا ما يقرب من 3300 منزل و121500 هكتار من الأرز والمحاصيل الأخرى وأكثر من 5000 هكتار من الأشجار الفاكهة وأكثر من 1000 قفص لتربية الأحياء المائية في المنطقة الشمالية.

MENAFN08092024000130011022ID1108649865

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث