إعصار ياغي يوقع عشرات القتلى والمصابين في فيتنام

(MENAFN
- Al-Anbaa)
منذ أن اجتاح إعصار ياغي شمال فيتنام بعد ظهر أمس الأول أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 186 آخرين، حسبما أفادت وزارة الزراعة والتنمية الريفية الفلبينية صباح أمس.
وتشمل حصيلة القتلى الناجمة عن الإعصار، الذي يعد أقوى عاصفة تجتاح المنطقة في الأعوام الـ 30 الماضية، 3 أشخاص من مقاطعة كوانغ نينه الساحلية، وشخصا من مقاطعة هاي ديونغ شمالي البلاد، وشخصا من مدينة هاي فونغ الساحلية، و4 أشخاص من مقاطعة هوا بينه شمالي البلاد.
وبالنسبة للمصابين، فهناك 157 من كوانغ نينه، و13 من هاي فونغ، و10 من هانوي، و5 من هاي ديونغ، وشخص واحد من هوا بينه.
وحتى صباح أمس غرقت 25 سفينة غير مأهولة، معظمها سفن صيد، في كوانغ نينه بسبب الأمواج العاتية والرياح الشديدة.
وقد واجهت العديد من المناطق في كوانغ نينه، وهاي فونغ، وتايي بينه، وهاي ديونغ، وهانوي انقطاعات للتيار الكهربائي، حيث ألحق الإعصار أضرارا ببعض محولات وخطوط نقل الكهرباء.
وأشارت الوزارة إلى أن الإعصار دمر أيضا ما يقرب من 3300 منزل و121500 هكتار من الأرز والمحاصيل الأخرى وأكثر من 5000 هكتار من الأشجار الفاكهة وأكثر من 1000 قفص لتربية الأحياء المائية في المنطقة الشمالية.
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