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شحنة كبيرة من المخدرات والممنوعات ألقيت بطائرات درون في محيط المركزي بقبضة أمن السجون

9/8/2024 7:24:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) منصور السلطان
أحبط رجال أمن السجن المركزي فجر أمس محاولة جديدة مبتكرة لتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة وأجهزة الهواتف النقالة إلى داخل السجن بواسطة طائرة درون.
وقال مصدر أمني: بعد إحكام السيطرة على السجن المركزي وإغلاق جميع الثغرات التي يتم التهريب منها من خلال عمليات التفتيش المفاجئة للعنابر والتفتيش الذاتي المتكرر يوميا لجميع الزائرين والموظفين وعمال النظافة وإقامة الحواجز الأمنية داخل نطاق مجمع السجون وإخضاع الجميع للتفتيش، بالإضافة إلى نقل تجار المخدرات من العنابر ووضعهم في سجن 3 وتشديد الحراسة عليهم ووضع تشويش كامل لمحيط مجمع السجون لتعطيل تشغيل شبكات الهواتف، أقدم مهربون مجهولون على محاولة إدخال مواد مخدرة وهواتف نقالة عبر طائرات «درون»، مشيرا إلى انه جرت مصادرة شحنة ألقيت بواسطة طائرة إلى داخل السجن، حيث تبين ان محتويات الشحنة عبارة عن (حشيش - شبو - كيميكال) وهواتف نقالة.
وأوضح ان التحريات بشأن الشحنة خلصت إلى أن مهربين أطلقوا 3 مسيرات، الأولى معنية بالاستكشاف والتأكد من عدم وجود رجال الأمن، والطائرة الثانية محملة أو ملغمة بالمواد المخدرة والهواتف النقالة، والطائرة الثالثة معنية بالمتابعة والتأكد من عدم مصادرتها من قبل رجال الأمن، مشيرا إلى ان الإجراء اللاحق يتمثل في افتعال بعض النزلاء لمشاجرات بهدف تشتيت انتباه أمن السجن ومن ثم يقوم آخرون بإدخال الشحنة، مشيرا إلى ان إدارة السجن تواصلت مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لضبط من يطلق المسيرات المحملة بالمخدرات إلى السجن.
وأكد المصدر لـ «الأنباء» أن رجال الأمن في الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية يعملون على مدار الساعة لحماية السجناء وتوفير سبل الراحة وإبعاد وإحباط أي محاولة لإدخال الممنوعات إلى مجمع السجون.
وأوضح المصدر ان تكثيف عمليات المداهمات المفاجئة على العنابر والتدوير المستمر بين العسكريين ونقل السجناء «تجار المخدرات» إلى سجن 3 والتدقيق في عمليات التفتيش لجميع الداخلين لمجمع السجون من ضباط وعسكريين وعمال صيانة ونظافة، ساهمت بشكل كبير في شبه خلو السجن من الممنوعات، مما جعل تجار المخدرات يتوجهون الى طريقة التهريب بواسطة طائرات «الدرون» التي تنطلق من المناطق القريبة من مجمع السجون فجرا وهي محملة بالممنوعات، والتي باءت بالفشل بسواعد رجال الأمن في السجون.

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