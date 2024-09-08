شريهان تعود للشاشة الفضية قريبا

(MENAFN
- Al-Anbaa)
القاهرة - محمد صلاح
أعلن السيناريست مدحت العدل عن عودة الفنانة
شريهان إلى الشاشة الفضية قريبا بعمل فني تتم كتابته خصيصا لها لتشارك به، معتبرا إياه عملا مختلفا عما قدمته من قبل، وسيكون على قدر نجوميتها.
وعن نوعية العمل المنتظر الذي ستظهر به شريهان، كشف العدل عن أنها ستشارك في مسلسل يحمل الصبغة التاريخية، كما يحمل في طياته «موزيكال شو» أيضا، مشيرا إلى أن العمل ربما يعرض على إحدى المنصات، وليس بالضرورة أن يكون في رمضان المقبل.
وتابع مدحت العدل، خلال تصريحات له في مهرجان المسرح التجريبي الـ 31 الذي أقيم أخيرا في دار الأوبرا المصرية، إلى أنه عمل مع العديد من المخرجين كخيري بشارة، وكذلك في فيلم «آيس كريم في جليم» مع عمرو دياب، وفيلم «إشارة مرور»، إذ يعتبر نفسه من المؤلفين الذين يحبون الإبداع الجنوني والخروج عن المألوف ممن يعده البعض اللعب خارج الصندوق، ضاربا المثل بأعمال مثل «حرب الفراولة، قشر البندق، إشارة مرور، أميركا شيكا بيكا»، إذ يعتبرها تجارب تجريبية تطلق للخيال العنان في الإبحار بعيدا، وتنتمي إلى الأفكار التقدمية ومختلفة عن السائد في عصرها.
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