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شريهان تعود للشاشة الفضية قريبا

9/8/2024 7:24:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) القاهرة - محمد صلاح
أعلن السيناريست مدحت العدل عن عودة الفنانة شريهان إلى الشاشة الفضية قريبا بعمل فني تتم كتابته خصيصا لها لتشارك به، معتبرا إياه عملا مختلفا عما قدمته من قبل، وسيكون على قدر نجوميتها.
وعن نوعية العمل المنتظر الذي ستظهر به شريهان، كشف العدل عن أنها ستشارك في مسلسل يحمل الصبغة التاريخية، كما يحمل في طياته «موزيكال شو» أيضا، مشيرا إلى أن العمل ربما يعرض على إحدى المنصات، وليس بالضرورة أن يكون في رمضان المقبل.
وتابع مدحت العدل، خلال تصريحات له في مهرجان المسرح التجريبي الـ 31 الذي أقيم أخيرا في دار الأوبرا المصرية، إلى أنه عمل مع العديد من المخرجين كخيري بشارة، وكذلك في فيلم «آيس كريم في جليم» مع عمرو دياب، وفيلم «إشارة مرور»، إذ يعتبر نفسه من المؤلفين الذين يحبون الإبداع الجنوني والخروج عن المألوف ممن يعده البعض اللعب خارج الصندوق، ضاربا المثل بأعمال مثل «حرب الفراولة، قشر البندق، إشارة مرور، أميركا شيكا بيكا»، إذ يعتبرها تجارب تجريبية تطلق للخيال العنان في الإبحار بعيدا، وتنتمي إلى الأفكار التقدمية ومختلفة عن السائد في عصرها.

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