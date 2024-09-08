ابنة أصالة تنجو من حادث خطر

(MENAFN
- Al-Anbaa)
وثّقت شام الذهبي، ابنة الفنانة
أصالة، لحظة نجاتها من حادث كاد يؤدي بها إلى إصابة خطرة في رأسها داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية، ونشرت عبر حسابها الخاص على «إنستغرام»، مقطعا مصورا خلال أدائها التمارين، حيث كانت تحاول أن تقف على يديها مستندة إلى الحائط لتسقط على رأسها، وعلقت على الفيديو قائلة: «الحمد لله ربنا ستر». وظهرت في مقطع فيديو آخر نشرته على خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها وهي متجهة إلى عيادتها الطبية لإجراء الفحوصات في رأسها للاطمئنان على حالتها، وقالت: «أنا الحمد لله بخير، بس راسي شوية وجعني». وانهالت تعليقات الجمهور على فيديو سقوطها، وطالبوها بعدم تكرار مثل هذا التمرين، كما طالبوها بأن تكون حريصة أكثر خلال ممارستها للتمارين الرياضية الخطرة.
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