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ابنة أصالة تنجو من حادث خطر

9/8/2024 7:23:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وثّقت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة، لحظة نجاتها من حادث كاد يؤدي بها إلى إصابة خطرة في رأسها داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية، ونشرت عبر حسابها الخاص على «إنستغرام»، مقطعا مصورا خلال أدائها التمارين، حيث كانت تحاول أن تقف على يديها مستندة إلى الحائط لتسقط على رأسها، وعلقت على الفيديو قائلة: «الحمد لله ربنا ستر». وظهرت في مقطع فيديو آخر نشرته على خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها وهي متجهة إلى عيادتها الطبية لإجراء الفحوصات في رأسها للاطمئنان على حالتها، وقالت: «أنا الحمد لله بخير، بس راسي شوية وجعني». وانهالت تعليقات الجمهور على فيديو سقوطها، وطالبوها بعدم تكرار مثل هذا التمرين، كما طالبوها بأن تكون حريصة أكثر خلال ممارستها للتمارين الرياضية الخطرة.

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