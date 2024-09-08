التجارة تصرف مخزون معقمات جائحة كورونا

(MENAFN
- Al-Anbaa)
اشترطت على من يفوز بالكمية أن يقوم بتصديرها بالكامل إلى الخارج في غضون 3 أشهر
علي إبراهيم
علمت «الأنباء» أن وزارة التجارة والصناعة بدأت تصريف المخزون الزائد عن الحاجة من المواد التي أمنتها خلال جائحة كورونا لتلبية الطلب المحلي على المعقمات.
ووفقا لوثيقة رسمية، فقد أعلنت وزارة المالية عن عقد مزاد علني لبيع 50.2 ألف برميل من مادة الايثانول (مادة عضوية من فصيلة الكحوليات) والتي تستخدم في التعقيم، إلى جانب 6.64 آلاف كيلو من مادة الكاربومر (مادة أساسية في صناعة الجل المعقم)، إلى جانب أنواع من الضواغط. وكانت الكويت قد عمدت عبر سلسلة قرارات في مارس 2020 إلى توفيق المستلزمات الوقائية ومن بينها مادة الايثانول ومكملاتها مثل مادة الكاربومر والضواغط البلاستيكية بحدود ميزانية تصل إلى 6.4 ملايين دينار لبيعها للمصانع المحلية لتصنيع المواد المعقمة، وأشار تقرير رقابي متخصص حينها إلى أن الشركة الكويتية للتموين تعاقدت مع عدة شركات عالمية لتوفير 60 ألف برميل من مادة الايثانول و20 طنا من مادة الكاربومر و10 ملايين حبة من الضواغط البلاستيكية من أجل تعزيز المخزون الاستراتيجي من تلك المواد في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.
في السياق ذاته، ألزمت وزارة المالية من سيفوز بالمزاد أن يقوم بتصدير كمية الايثانول المعروض للبيع كاملة إلى الخارج خلال 90 يوما تبدأ من تاريخ توقيع العقد، على أن يتم تقسيم الكميات المصدرة خارج الكويت، إذ إن كل دفعة تحتاج إلى إجراءات خاصة لها.
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