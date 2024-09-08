التجارة تصرف مخزون معقمات جائحة كورونا

اشترطت على من يفوز بالكمية أن يقوم بتصديرها بالكامل إلى الخارج في غضون 3 أشهر

علي إبراهيم

علمت «الأنباء» أن وزارة التجارة والصناعة بدأت تصريف المخزون الزائد عن الحاجة من المواد التي أمنتها خلال جائحة كورونا لتلبية الطلب المحلي على المعقمات.

ووفقا لوثيقة رسمية، فقد أعلنت وزارة المالية عن عقد مزاد علني لبيع 50.2 ألف برميل من مادة الايثانول (مادة عضوية من فصيلة الكحوليات) والتي تستخدم في التعقيم، إلى جانب 6.64 آلاف كيلو من مادة الكاربومر (مادة أساسية في صناعة الجل المعقم)، إلى جانب أنواع من الضواغط. وكانت الكويت قد عمدت عبر سلسلة قرارات في مارس 2020 إلى توفيق المستلزمات الوقائية ومن بينها مادة الايثانول ومكملاتها مثل مادة الكاربومر والضواغط البلاستيكية بحدود ميزانية تصل إلى 6.4 ملايين دينار لبيعها للمصانع المحلية لتصنيع المواد المعقمة، وأشار تقرير رقابي متخصص حينها إلى أن الشركة الكويتية للتموين تعاقدت مع عدة شركات عالمية لتوفير 60 ألف برميل من مادة الايثانول و20 طنا من مادة الكاربومر و10 ملايين حبة من الضواغط البلاستيكية من أجل تعزيز المخزون الاستراتيجي من تلك المواد في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

في السياق ذاته، ألزمت وزارة المالية من سيفوز بالمزاد أن يقوم بتصدير كمية الايثانول المعروض للبيع كاملة إلى الخارج خلال 90 يوما تبدأ من تاريخ توقيع العقد، على أن يتم تقسيم الكميات المصدرة خارج الكويت، إذ إن كل دفعة تحتاج إلى إجراءات خاصة لها.