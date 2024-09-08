860 مليون دينار تسهيلات ائتمانية تحرك عجلة الأعمال في الكويت

قطاعا العقار والإنشاء يقودان نمو التسهيلات الائتمانية بزيادة 920 مليون دينار

أحمد مغربي

تلعب التسهيلات الائتمانية المقدمة لقطاع الأعمال في الكويت دورا مهما في دعم النشاط الاقتصادي وتوسيع العمليات التجارية، حيث سجل الجزء النقدي من التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع الأعمال ارتفاعا بقيمة 860 مليون دينار وبنسبة 3% بنهاية شهر يوليو 2024، لتبلغ قيمته نحو 29.5 مليار دينار مقابل نحو 28.65 مليار دينار في الشهر المقابل من عام 2023.

ووفقا لبيانات بنك الكويت المركزي، فإن التسهيلات الممنوحة لقطاع الأعمال تشكل ما نسبته 60.8% من إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين، تشمل هذه التسهيلات عدة أنواع من القروض والتمويلات التي تقدمها البنوك والمؤسسات المالية للمشاريع التجارية والصناعية والخدمية، وتتفاوت بحسب طبيعة النشاط التجاري وحجم الأعمال.

وجاء الارتفاع في تسهيلات قطاع الأعمال مدفوعا بصفة أساسية بزيادة أرصدة الجزء النقدي الموجه لأنشطة العقار والإنشاء بقيمة 920 مليون دينار وبنسبة 7.8% وشراء أوراق مالية من أفراد وشركات ومؤسسات بقيمة 430 مليون دينار وبنسبة 13.7% من الإجمالي، والصناعة بقيمة 170 مليون دينار والنفط والغاز بقيمة 270 مليون دينار وقروض للبنوك بقيمة 200 مليون دينار والخدمات العامة بقيمة 60 مليون دينار، فضلا عن التراجع المحدود في أنشطة الزراعة وصيد الأسماك.

ووفقا للبيانات، فإن مؤشرات القطاع المصرفي أظهرت محافظته على قوة مؤشراته المالية بنهاية يوليو الماضي، والتي تعتبر مصدر اطمئنان استنادا لأهمية المنظومة المصرفية للاقتصاد الكويتي، حيث تلعب دورا أساسيا في تمويل النشاطات الاقتصادية المختلفة ودعم التوسع في القطاع الخاص، بالإضافة إلى تقديم الخدمات المالية التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة.

موجودات البنوك

من جهة ثانية، ارتفع رصيد موجودات البنوك المحلية بنحو 3.24 مليارات دينار وبنسبة 3.8% لتبلغ نحو 88 مليار دينار في نهاية يوليو 2024 مقابل رصيد بلغت قيمته نحو 84.76 مليار دينار في نهاية الشهر المقابل من 2023، ويعزى ذلك لارتفاع أرصدة كل من الموجودات الأجنبية بما يعادل نحو 2.68 مليار دينار وبنسبة 11.8% لتبلغ قيمتها ما يعادل نحو 25.31 مليار دينار والمطالب على القطاع الخاص بقيمة 1.52 مليار دينار وبنسبة 3.4% لتبلغ قيمتها نحو 46.29 مليار دينار، وموجودات أخرى بقيمة 230 مليون دينار وبنسبة 8.3% لتصل غلى نحو 2.96 مليار دينار.

هذا، وتمثل المطالب على القطاع الخاص المكون الرئيسي لموجودات البنوك المحلية، حيث بلغت نسبتها نحو 52.6% من إجمالي هذه الموجودات في نهاية يوليو 2024 مقابل نسبة بلغت نحو 52.8% في نهاية الشهر المقابل من العام الماضي، وتأتي الموجودات الأجنبية في المرتبة التالية بنسبة بلغت نحو 28.8% من إجمالي موجودات البنوك المحلية في نهاية يوليو 2024 مقابل نسبة بلغت نحو 26.7% في نهاية الشهر المقابل من العام السابق.

كما ان الارتفاع في رصيد الموجودات الأجنبية جاء كمحصلة لارتفاع أرصدة كل من الاستثمارات الأجنبية لتبلغ 11.6 مليار دينار والتسهيلات الائتمانية لغير المقيمين لتبلغ 4.6 مليارات دينار، وقروض البنوك الأجنبية لتبلغ 2.2 مليار دينار، والموجودات الأخري لتبلغ 1.77 مليار دينار.

من جانب آخر، تشير البيانات إلى ارتفاع رصيد صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية وبما يعادل 2.98 مليار دينار وبنسبة 28.4% لتبلغ قيمته ما يعادل نحو 13.46 مليار دينار في نهاية يوليو 2024 مقابل ما يعادل نحو 10.84 مليارات دينار بنهاية يوليو 2023 ويعزى ذلك الارتفاع كمحصلة لارتفاع رصيد الموجودات الأجنبية بنحو 2.68 مليار دينار وبنسبة 11.8% من جهة وتراجع رصيد المطلوبات الأجنبية بنحو 300 مليون دينار وبنسبة 2.4% من جهة أخرى.

هذا، وقد ارتفع رصيد إجمالي ودائع المقيمين في البنوك المحلية بنحو 1.88 مليار دينار وبنسبة 4% وارتفاع ودائع القطاع الخاص «المقيم» بنحو 810 ملايين دينار وبنسبة 2.2% لتبلغ قيمته نحو 49.48 مليار دينار في نهاية يوليو 2024 مقابل قيمة بلغت نحو 47.6 مليار دينار في نهاية الشهر المقابل من العام الماضي.

وتعد ودائع القطاع الخاص المصدر الأساسي للتمويل في البنوك المحلية، حيث بلغت نسبتها 43.6% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية في نهاية يوليو 2024، كما بلغت نسبة كل من ودائع المؤسسات العامة وودائع الحكومة نحو 6.8% و5.8% لكل منها على الترتيب من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية وفي نهاية يوليو 2024، هذا، ويبلغ إجمالي رصيد ودائع القطاع الخاص تحت الطلب نحو 8.6 مليارات دينار بنهاية يوليو 2024.