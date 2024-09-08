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سيولة البورصة تقفز 25% إلى 85 3 مليون دينار

9/8/2024 7:23:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شريف حمدي
قفزت معدلات السيولة المتداولة في بورصة الكويت أمس إلى 85.38 مليون دينار في أول جلسات تداول الأسبوع الجاري مدفوعة بحالة من الزخم في التداولات وسط توجه شرائي بمعدلات سيولة مرتفعة على عدد من الأسهم المنتقاة.
يأتي ذلك وسط تباين في تداولات المستثمرين على الأسهم القيادية وخصوصا أسهم المجموعة المصرفية والتي شهدت عمليات تصريف انتقائية على شريحة منها وحركة شرائية على أسهم بنوك أخرى، ليسجل 22 سهما قياديا تراجعات في الأسعار بينما ارتفع 11 سهما آخرين وبقى سهم واحد من دون تغير.
يأتي ذلك فيما شهدت الأسهم الصغيرة والمتوسطة عمليات شراء وبناء مراكز استحوذت على أعلى معدلات سيولة متداولة، وانعكست على المؤشر عند الإغلاق باللون الأخضر بمكاسب بلغت 73.17 نقطة، بعدما سجل 58 من أصل 103 أسهم تداولت في السوق الرئيسي ارتفاعا في أسعارها، بينما انخفض 29 سهما وبقى 16 سهما من دون تغير.
وجاء الأداء الايجابي للسوق الرئيسي مدفوعا وقع اقبال شرائي كبير على هذه النوعية من الأسهم وفي مقدمتها اسهم ايفا ومينا وجي اف اتش. ونتج عن هذا التوجه الشرائي قفزة في السيولة المتدفقة لسوق الاسهم بنسبة 25% بمحصلة 85.3 مليون دينار ارتفاعا من 68.2 مليون دينار في جلسة ختام الاسبوع الماضي.
وكان لافتا، ان السوق الرئيسي استحوذ على 55% من اجمالي السيولة بتداولات بلغت قيمتها 46.9 مليون دينار مقابل 38.4 مليون دينار للسوق الاول.
وجاء في صدارة قائمة الاكثر استحواذا على السيولة في تداولات البورصة سهم ايفا بـ 14.5 مليون دينار، تلاه سهم مينا بـ 7.8 ملايين دينار، ثم سهم بيتك بـ 6.2 ملايين دينار، تلاه سهم الخليج بـ 4.2 ملايين دينار، ثم سهم عقارات الكويت بـ 3.9 ملايين دينار.
والمتتبع لبورصة الكويت يلاحظ ان منحى التدفقات يشهد ارتفاعات لافتة خلال الفترة الحالية، خاصة بعد انتهاء مرحلة الكشف عن النتائج المالية الايجابية في مجملها للنصف الاول من العام الحالي والتي تخللها توزيعات نقدية فصلية لـ 6 بنوك وشركات، اذ تشهد الفترة الحالية اعادة هيكلة المراكز الاستثمارية بعد بلورة نتائج البنوك والشركات للنصف الاول.
و شهدت احجام التداول قفزة ايضا بنسبة 35% بكميات اسهم متداولة 448 مليون سهم ارتفاعا من 331 مليون سهم نهاية الاسبوع الماضي، وجاء سهم ايفا بالصدارة بتداول 37.5 مليون سهم، ثم حل سهم مينا بالمرتبة الثانية بـ37.4 مليون سهم، ثم جي اف اتش بـ 32.9 مليون سهم.
ومع جنوح السوق الاول للتراجع أمس وكونه يضم الاسهم ذات القيم السوقية المرتفعة، انخفضت القيمة السوقية للبورصة بنحو 43 مليون دينار ليصل اجمالي القيمة إلى 42.449 مليار دينار انخفاضا من 42.492 مليار دينار نهاية الاسبوع الماضي بنسبة تراجع 0.10%.

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