سيولة البورصة تقفز 25% إلى 85 3 مليون دينار

(MENAFN
- Al-Anbaa)
شريف حمدي
قفزت معدلات السيولة المتداولة في بورصة الكويت أمس إلى 85.38 مليون دينار في أول جلسات تداول الأسبوع الجاري مدفوعة بحالة من الزخم في التداولات وسط توجه شرائي بمعدلات سيولة مرتفعة على عدد من الأسهم المنتقاة.
يأتي ذلك وسط تباين في تداولات المستثمرين على الأسهم القيادية وخصوصا أسهم المجموعة المصرفية والتي شهدت عمليات تصريف انتقائية على شريحة منها وحركة شرائية على أسهم بنوك أخرى، ليسجل 22 سهما قياديا تراجعات في الأسعار بينما ارتفع 11 سهما آخرين وبقى سهم واحد من دون تغير.
يأتي ذلك فيما شهدت الأسهم الصغيرة والمتوسطة عمليات شراء وبناء مراكز استحوذت على أعلى معدلات سيولة متداولة، وانعكست على المؤشر عند الإغلاق باللون الأخضر بمكاسب بلغت 73.17 نقطة، بعدما سجل 58 من أصل 103 أسهم تداولت في السوق الرئيسي ارتفاعا في أسعارها، بينما انخفض 29 سهما وبقى 16 سهما من دون تغير.
وجاء الأداء الايجابي للسوق الرئيسي مدفوعا وقع اقبال شرائي كبير على هذه النوعية من الأسهم وفي مقدمتها اسهم ايفا ومينا وجي اف اتش. ونتج عن هذا التوجه الشرائي قفزة في السيولة المتدفقة لسوق الاسهم بنسبة 25% بمحصلة 85.3 مليون دينار ارتفاعا من 68.2 مليون دينار في جلسة ختام الاسبوع الماضي.
وكان لافتا، ان السوق الرئيسي استحوذ على 55% من اجمالي السيولة بتداولات بلغت قيمتها 46.9 مليون دينار مقابل 38.4 مليون دينار للسوق الاول.
وجاء في صدارة قائمة الاكثر استحواذا على السيولة في تداولات البورصة سهم ايفا بـ 14.5 مليون دينار، تلاه سهم مينا بـ 7.8 ملايين دينار، ثم سهم بيتك بـ 6.2 ملايين دينار، تلاه سهم الخليج بـ 4.2 ملايين دينار، ثم سهم عقارات الكويت بـ 3.9 ملايين دينار.
والمتتبع لبورصة الكويت يلاحظ ان منحى التدفقات يشهد ارتفاعات لافتة خلال الفترة الحالية، خاصة بعد انتهاء مرحلة الكشف عن النتائج المالية الايجابية في مجملها للنصف الاول من العام الحالي والتي تخللها توزيعات نقدية فصلية لـ 6 بنوك وشركات، اذ تشهد الفترة الحالية اعادة هيكلة المراكز الاستثمارية بعد بلورة نتائج البنوك والشركات للنصف الاول.
و شهدت احجام التداول قفزة ايضا بنسبة 35% بكميات اسهم متداولة 448 مليون سهم ارتفاعا من 331 مليون سهم نهاية الاسبوع الماضي، وجاء سهم ايفا بالصدارة بتداول 37.5 مليون سهم، ثم حل سهم مينا بالمرتبة الثانية بـ37.4 مليون سهم، ثم جي اف اتش بـ 32.9 مليون سهم.
ومع جنوح السوق الاول للتراجع أمس وكونه يضم الاسهم ذات القيم السوقية المرتفعة، انخفضت القيمة السوقية للبورصة بنحو 43 مليون دينار ليصل اجمالي القيمة إلى 42.449 مليار دينار انخفاضا من 42.492 مليار دينار نهاية الاسبوع الماضي بنسبة تراجع 0.10%.
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