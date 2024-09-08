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3 مشاريع ضمن خطة الكهرباء التنموية لتوفير الطاقة لـ الصباح الطبية

9/8/2024 7:23:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
قالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء إن الوزارة وضعت ضمن خطتها التنموية السنوية 2024/2025 ثلاثة مشاريع مهمة لتوفير كميات الطاقة المطلوبة التي تحتاجها منطقة الصباح الطبية لتوفير احتياجات 8 مشاريع قيد الإنشاء بالمنطقة.
وأوضحت المصادر أن الكمية المطلوب توفيرها تبلغ 720 ميغاوات، مبينة أن الوزارة وضعت ضمن خطتها المشاريع التي من شأنها توفير كميات الطاقة المذكورة للمنطقة.
ولفتت إلى ان اولى المشاريع يتعلق بزويد وتركيب محطة جهد 300 ك/ف (مستشفى الصباح W) وذلك لنقل الكمية المشار إليها لتغذية محطة تحويل رئيسية جهد 132 ك/ف والخاصة بشبكة النقل الكهربائية الموجودة في المنطقة.
وبينت المصادر أن المشروع الثاني الخاص بالمنطقة يستهدف تزويد وتركيب كيبلات جهد 300 ك/ف المغذية لمحطة مستشفى الصباح W وربطها بشبكة الجهد الفائق حيث من المقرر أن تغذي هذه الشبكة المشاريع المقرر انشاؤها في المنطقة.
اما المشروع الثالث فلفتت المصادر إلى انه يتعلق بأعمال تصنيع وتوريد وتركيب وتمديد وصيانة معدات ضغط متوسط 11 ك/ف لأزمة لتغذية المستشفى، موضحة أن المشاريع الثلاث تابعة لقطاع شبكات النقل بالوزارة ومن المقرر طرح عقود بالمشاريع الثلاث من خلال الجهاز المركزي للمناقصات العامة وفق اللوائح والأطر المعمول بها وبالتوازي مع نسب انجاز المشاريع الذي تنفذها وزارة الصحة بالمنطقة، بحيث يتم تشغيل الكهرباء بالمشاريع قبل تشغيلها فعليا.

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