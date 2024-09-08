3 مشاريع ضمن خطة الكهرباء التنموية لتوفير الطاقة لـ الصباح الطبية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
دارين العلي
قالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء إن الوزارة وضعت ضمن خطتها التنموية السنوية 2024/2025 ثلاثة مشاريع
مهمة لتوفير كميات الطاقة المطلوبة التي تحتاجها منطقة الصباح الطبية لتوفير احتياجات 8 مشاريع قيد الإنشاء بالمنطقة.
وأوضحت المصادر أن الكمية المطلوب توفيرها تبلغ 720 ميغاوات، مبينة أن الوزارة وضعت ضمن خطتها المشاريع التي من شأنها توفير كميات الطاقة المذكورة للمنطقة.
ولفتت إلى ان اولى المشاريع يتعلق بزويد وتركيب محطة جهد 300 ك/ف (مستشفى الصباح W) وذلك لنقل الكمية المشار إليها لتغذية محطة تحويل رئيسية جهد 132 ك/ف والخاصة بشبكة النقل الكهربائية الموجودة في المنطقة.
وبينت المصادر أن المشروع الثاني الخاص بالمنطقة يستهدف تزويد وتركيب كيبلات جهد 300 ك/ف المغذية لمحطة مستشفى الصباح W وربطها بشبكة الجهد الفائق حيث من المقرر أن تغذي هذه الشبكة المشاريع المقرر انشاؤها في المنطقة.
اما المشروع الثالث فلفتت المصادر إلى انه يتعلق بأعمال تصنيع وتوريد وتركيب وتمديد وصيانة معدات ضغط متوسط 11 ك/ف لأزمة لتغذية المستشفى، موضحة أن المشاريع الثلاث تابعة لقطاع شبكات النقل بالوزارة ومن المقرر طرح عقود بالمشاريع الثلاث من خلال الجهاز المركزي للمناقصات العامة وفق اللوائح والأطر المعمول بها وبالتوازي مع نسب انجاز المشاريع الذي تنفذها وزارة الصحة بالمنطقة، بحيث يتم تشغيل الكهرباء بالمشاريع قبل تشغيلها فعليا.
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