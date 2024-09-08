فريق كويت سات -1 يلتقط صورة حديثة لجنوب روسيا الاتحادية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
التقـــط فريــــق القمــــر الاصطناعـي «كويت سات-1» (KUWAITSAT-1)، الممول من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، صورة حديثة لجنوب روسيا الاتحادية، تظهر إقليم القوقاز الشمالي بين البحر الأسود وبحر قزوين.
وتشير الصورة الملتقطة إلى النشاط الزراعي في المنطقة، وتشمل الوديان وأنظمة نهر «تيريك» والجبال الوعرة والمغطاة بالثلوج، والتي تعتبر مصدرا مهما للمياه، حيث يمد ذوبان الأنهار الجليدية الأنهار والوديان بالماء.
وأوضح الفريق أن الصورة الملتقطة من «كويت سات-1» تظهر سلسلة جبال القوقاز مع قمتين رئيسيتين على جانبي ممر جبلي، القمة الأولى هي جزء من قمم جبل «إلبروس» المعروف أيضا باسم «الألف جبل» وهو بركان خامل شبه متناظر في مستوى عمودي، يصل ارتفاعه إلى 5.642 مترا فوق مستوى سطح البحر، مما يجعلها أعلى قمة جبلية في روسيا الاتحادية وعاشر أعلى قمة في العالم، كما أنها تعتبر أعلى بركان طبقي (البراكين الطبقية لها جوانب شديدة الانحدار نسبيا وهي مخروطية الشكل مقارنة بالبراكين الدرعية) في كل من آسيا وأوروبا، أما القمة الثانية فهي قمة جبل «دزيمارا» والذي يقع على ارتفاع 4.780 مترا.
هذا، ويستمر الفريق الشبابي للمشروع الوطني لجامعة الكويت وبدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في التقاط صور للقمر الاصطناعي «كويت سات-1» وذلك منذ إطلاقه إلى مداره في العام الماضي بتاريخ 3 يناير 2023.
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