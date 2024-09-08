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فريق كويت سات -1 يلتقط صورة حديثة لجنوب روسيا الاتحادية

9/8/2024 7:23:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) التقـــط فريــــق القمــــر الاصطناعـي «كويت سات-1» (KUWAITSAT-1)، الممول من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، صورة حديثة لجنوب روسيا الاتحادية، تظهر إقليم القوقاز الشمالي بين البحر الأسود وبحر قزوين.
وتشير الصورة الملتقطة إلى النشاط الزراعي في المنطقة، وتشمل الوديان وأنظمة نهر «تيريك» والجبال الوعرة والمغطاة بالثلوج، والتي تعتبر مصدرا مهما للمياه، حيث يمد ذوبان الأنهار الجليدية الأنهار والوديان بالماء.
وأوضح الفريق أن الصورة الملتقطة من «كويت سات-1» تظهر سلسلة جبال القوقاز مع قمتين رئيسيتين على جانبي ممر جبلي، القمة الأولى هي جزء من قمم جبل «إلبروس» المعروف أيضا باسم «الألف جبل» وهو بركان خامل شبه متناظر في مستوى عمودي، يصل ارتفاعه إلى 5.642 مترا فوق مستوى سطح البحر، مما يجعلها أعلى قمة جبلية في روسيا الاتحادية وعاشر أعلى قمة في العالم، كما أنها تعتبر أعلى بركان طبقي (البراكين الطبقية لها جوانب شديدة الانحدار نسبيا وهي مخروطية الشكل مقارنة بالبراكين الدرعية) في كل من آسيا وأوروبا، أما القمة الثانية فهي قمة جبل «دزيمارا» والذي يقع على ارتفاع 4.780 مترا.
هذا، ويستمر الفريق الشبابي للمشروع الوطني لجامعة الكويت وبدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في التقاط صور للقمر الاصطناعي «كويت سات-1» وذلك منذ إطلاقه إلى مداره في العام الماضي بتاريخ 3 يناير 2023.

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