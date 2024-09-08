وزير البلدية يفوض سعود الدبوس في عدد من اختصاصاته
التاريخ
9/8/2024 7:23:58 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa)
بداح العنزي
أصدر وزير
الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري قرارا وزاريا بتفويض مدير عام البلدية م.سعود الدبوس ببعض اختصاصاته، حيث فوضه في إصدار قرارات الإعفاء من بعض شروط اللياقة الصحية للتعيين ومنح الموظفين إجازات دراسية والترقية بالأقدمية والاختيار والإحالة إلى التحقيق ومنح العلاوات التشجيعية ونقل الموظفين والتكاليف الوظيفية داخليا وخارجيا ورفع المستوى الوظيفي.
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