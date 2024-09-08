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وزير البلدية يفوض سعود الدبوس في عدد من اختصاصاته

9/8/2024 7:23:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بداح العنزي
أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري قرارا وزاريا بتفويض مدير عام البلدية م.سعود الدبوس ببعض اختصاصاته، حيث فوضه في إصدار قرارات الإعفاء من بعض شروط اللياقة الصحية للتعيين ومنح الموظفين إجازات دراسية والترقية بالأقدمية والاختيار والإحالة إلى التحقيق ومنح العلاوات التشجيعية ونقل الموظفين والتكاليف الوظيفية داخليا وخارجيا ورفع المستوى الوظيفي.

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