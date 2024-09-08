الصحة ترقية 76 موظفا بمكافآت تتراوح بين 60 و260 دينارا

(MENAFN
- Al-Anbaa)
عبدالكريم العبدالله
رفعت وزارة الصحة المستوى الوظيفي لـ 76 موظفا من القانونيين والمحاسبين وكتبة الحسابات والقانون والخدمة الاجتماعية والإعلاميين والخدمات الفندقية ونظم المعلومات.
وجاء في القرار الذي أصدرته وزارة الصحة انه يتم رفع مستواهم الوظيفي اعتبارا من 1 يوليو 2024 بأثر رجعي بمكافآت تتراوح بين 60 و260 دينارا حسب المسمى الوظيفي والتخصص.
وتضمن القرار رفع المستوى الوظيفي لـ 16 باحثا قانونيا و21 محاسبا، و22 يعملون في الوظائف المالية والقانونية من كتلة الحسابات والقانون، بالإضافة إلى رفع المستوى الوظيفي لموظفة في مجال الإعلام، وموظفة في الخدمة الاجتماعية، و5 موظفين في مجال الخدمات الفندقية، علاوة على 10 موظفين في مجال نظم المعلومات.
وفيما يلى نص القرار:-
مادة أولى:
يرفع المستوى الوظيفي للعاملين الواردة أسماؤهم أدناه كل في مجال تخصصه والمستوى الوظيفي المنقول إليه قرين كل منهم وبذات مراكز عملهم، وذلك على النحو التالي:
أولا: وظائف القانونيين التخصصية المتدرجة فنيا الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 20 لسنة 2012
1 - باحث أول قانوني - مكافأة المستوى الوظيفي = 260 د.ك
شريفة محمد سليمان - منطقة العاصمة الصحية
صالح علي صالح - إدارة الشؤون القانونية
علي حسين علي - منطقة الأحمدي الصحية
محمد مصبح صالح - منطقة الجهراء الصحية
عبير عايد الشهد - معهد الكويت للاختصاصات الطبية
2 - باحث قانوني - مكافأة المستوى الوظيفي = 200 د.ك
مبارك أحمد عقلة - إدارة الشؤون القانونية
دلال سلطان العتيبي - منطقة مبارك الكبير الصحية
نور محمد علي حسين - إدارة الشؤون القانونية
سامي أحمد مهدي - إدارة الشؤون القانونية
بدر فالح الحربي - منطقة الجهراء الصحية
عبدالله غنام الماجدي - إدارة الشؤون القانونية
حسين بدر عبدالله الكندري - إدارة الشؤون القانونية
شروق سالم الشمري - إدارة الشؤون القانونية
أسماء دغش المطيري - منطقة الجهراء الصحية
مها فرج العازمي - منطقة الصباح الطبية
علي نجم عبدالله الشمري - إدارة الشؤون القانونية
ثانيا: وظائف المحاسبين التخصصية المتدرجة فنيا الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 21 لسنة 2012
1 - اختصاصي أول محاسبة - مكافأة المستوى = 380 د.ك
دغش محمد دغش العجمي - منطقة الصباح الطبية التخصصية
فايز سعد شرار - منطقة الجهراء الصحية
أحمد عبدالله العجمي - معهد الكويت للاختصاصات الطبية
حمد محمد ظافر العجمي - إدارة الصحة المهنية
2 - محاسب أول - مكافأة المستوى = 260 د.ك
نجيبة خالد علي العصفور - منطقة مبارك الكبير الصحية
تهاني محسن العنزي - معهد الكويت للاختصاصات الطبية
دلال إبراهيم السيد - إدارة النقليات
فلاح محمد شافي - مكتب الوكيل المساعد للشؤون المالية
محمد مصلح الهليلي - منطقة الصباح الطبية
3 - محاسب - مكافأة المستوى الوظيفي = 200 د.ك.
أسماء نواف الحطاب - إدارة مكتب الوكيل
أوراد ممدوح الشديد - إدارة المحاسبة المالية
عذاري نوري عبدالله المطيري - منطقة مبارك الكبير الصحية
فيصل مرضي الشمري - منطقة الجهراء الصحية
خالد أحمد ليل العنزي - إدارة المحاسبة المالية
سيف سعد عثمان - إدارة المحاسبة المالية
عبدالعزيز محمد سالم - مكتب وكيل المالية
أحمد علي صالح - منطقة الصباح الطبية التخصصية
بشاير محسن حسن - إدارة المحاسبة المالية
آثار حسن يوسف - إدارة التراخيص الصحية
تمام حجي راشد العنزي - منطقة الجهراء الصحية
مريم هزاع المطيري - منطقة حولي الصحية
ثالثا: الوظائف المالية والقانونية المساندة المتدرجة فنيا الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 2012
1- مشرف كتبة حسابات - مكافأة المستوى الوظيفي = 100 د.ك
فاطمة عبدالرحيم خريبط - منطقة العاصمة الصحية
بدرية عبدالله أشكناني - منطقة حولي الصحية
آلاء تركي علي العنزي - منطقة الأحمدي الصحية
ضحى عبدالله أشكناني - منطقة حولي الصحية
مصبوبة سعود العنزي - منطقة الأحمدي الصحية
2 - مساعد مشرف كتبة حسابات - مكافأة المستوى الوظيفي = 80 د.ك
ألطاف غازي العنزي - منطقة الجهراء الصحية
عبير مناحي دغش المطيري - منطقة الأحمدي الصحية
أنوار عبدالقادر الحيدري - إدارة التنمية البشرية
ألطاف يوسف أحمد الشطي - إدارة المحاسبة المالية
فهد سالم مطلق المطيري - إدارة محاسبة العقود
مريم علي الهزاع - إدارة المحاسبة المالية
موضي هادي حمود - إدارة المحاسبة المالية
بشاير عبدالأمير مراد - منطقة حولي الصحية
أحلام عبدالله داود - إدارة المحاسبة المالية
أفنان منصور محمد - إدارة المحاسبة المالية
عفاف مبارك عبدالله - منطقة الجهراء الصحية
حسين محمد يوسف - منطقة العاصمة الصحية
غدير سامي عاشور - إدارة السجل المركزي
عذاري مختار غلوم - إدارة المستودعات الطبية
رشا علي عبدالمحسن - منطقة الصباح الطبية
3 - كاتب أول حسابات - مكافأة المستوى الوظيفي = 60 د.ك
فاطمة عبداللطيف السريع - إدارة المستودعات الطبية
4 - مساعد مشرف كتبة قانون - مكافأة المستوى الوظيفي = 80 د.ك
شهد سالم مطلق الهاجري - إدارة العلاقات الدولية
رابعاً: وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين العاملين في مجالات الآداب والإعلام والفنون الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 27 لسنة 2012
1 - باحث إعلامي - مكافأة المستوى الوظيفي = 60 د.ك
مريم خلف المطيري - إدارة العلاقات العامة
خامساً: وظائف الخدمة الاجتماعية التخصصية المتدرجة فنيا الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 14 لسنة 2010
1 - باحث أول خدمة اجتماعية - مكافأة المستوى الوظيفي = 60 د.ك
فاطمة عبدالجليل حسين القطان - منطقة حولي الصحية
سادساً: وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي وظائف التفتيش الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 37 لسنة 2012 بقرار
1 - مشرف الخدمات الفندقية - مكافأة المستوى الوظيفي = 110 د.ك
بدور خالد الخرينج - منطقة الفروانية الصحية
2 - مساعد مشرف الخدمات الفندقية - مكافأة المستوى الوظيفي = 90 د.ك
شيخة عيد الماجدي - منطقة الجهراء الصحية
مريم علي حسين كرم غلوم - منطقة الأحمدي الصحية
3 - مفتش أول الخدمات الفندقية - مكافأة المستوى الوظيفي = 70 د.ك
بتول عبدالأمير علي الخميس - إدارة الخدمات الفندقية
قبله فهد سيف الدوسري - منطقة الأحمدي الصحية
سابعا: بدلات ومكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي وظائف نظم وتقنية المعلومات الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 22 لسنة 2012
1 - صائغ أول نظم آلية - مكافأة المستوى الوظيفي = 260 د.ك
فاطمة خالد العبدالسلام - إدارة المستودعات الطبية
2 - صائغ نظم آلية - مكافأة المستوى الوظيفي = 200 د.ك
العنود علي زايد الشمري - منطقة حولي الصحية
إبراهيم خليل دنبوه - إدارة الهندسة الطبية
آلاء عيسى الظفيري - منطقة الصباح الطبية التخصصية
3 - صائغ أول برامج - مكافأة المستوى الوظيفي = 140 د.ك
إسراء غلاب المطيري - منطقة الجهراء الصحية
4 - صائغ برامج - مكافأة المستوى الوظيفي = 90 د.ك
أنفال حسين محمد - مكتب الوكيل لشؤون الصحة الرقمية
5 - مساعد مشرف تسجيل بيانات - مكافأة المستوى الوظيفي = 80 د.ك
أنوار فيحان ماجد العتيبي - منطقة الأحمدي الصحية
أفراح عايض عوض الرشيدي - منطقة الفروانية الصحية
6 - مسجل أول بيانات - مكافأة المستوى الوظيفي = 70 د.ك
حسين محمد عبدالرسول لاري - معهد الكويت للاختصاصات الطبية
غنيم فلاح نجر المطيري - منطقة الفروانية الصحية
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