الصحة ترقية 76 موظفا بمكافآت تتراوح بين 60 و260 دينارا

MENAFN - Al-Anbaa) عبدالكريم العبدالله

رفعت وزارة الصحة المستوى الوظيفي لـ 76 موظفا من القانونيين والمحاسبين وكتبة الحسابات والقانون والخدمة الاجتماعية والإعلاميين والخدمات الفندقية ونظم المعلومات.

وجاء في القرار الذي أصدرته وزارة الصحة انه يتم رفع مستواهم الوظيفي اعتبارا من 1 يوليو 2024 بأثر رجعي بمكافآت تتراوح بين 60 و260 دينارا حسب المسمى الوظيفي والتخصص.

وتضمن القرار رفع المستوى الوظيفي لـ 16 باحثا قانونيا و21 محاسبا، و22 يعملون في الوظائف المالية والقانونية من كتلة الحسابات والقانون، بالإضافة إلى رفع المستوى الوظيفي لموظفة في مجال الإعلام، وموظفة في الخدمة الاجتماعية، و5 موظفين في مجال الخدمات الفندقية، علاوة على 10 موظفين في مجال نظم المعلومات.

وفيما يلى نص القرار:-

مادة أولى:

يرفع المستوى الوظيفي للعاملين الواردة أسماؤهم أدناه كل في مجال تخصصه والمستوى الوظيفي المنقول إليه قرين كل منهم وبذات مراكز عملهم، وذلك على النحو التالي:

أولا: وظائف القانونيين التخصصية المتدرجة فنيا الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 20 لسنة 2012

1 - باحث أول قانوني - مكافأة المستوى الوظيفي = 260 د.ك

شريفة محمد سليمان - منطقة العاصمة الصحية

صالح علي صالح - إدارة الشؤون القانونية

علي حسين علي - منطقة الأحمدي الصحية

محمد مصبح صالح - منطقة الجهراء الصحية

عبير عايد الشهد - معهد الكويت للاختصاصات الطبية

2 - باحث قانوني - مكافأة المستوى الوظيفي = 200 د.ك

مبارك أحمد عقلة - إدارة الشؤون القانونية

دلال سلطان العتيبي - منطقة مبارك الكبير الصحية

نور محمد علي حسين - إدارة الشؤون القانونية

سامي أحمد مهدي - إدارة الشؤون القانونية

بدر فالح الحربي - منطقة الجهراء الصحية

عبدالله غنام الماجدي - إدارة الشؤون القانونية

حسين بدر عبدالله الكندري - إدارة الشؤون القانونية

شروق سالم الشمري - إدارة الشؤون القانونية

أسماء دغش المطيري - منطقة الجهراء الصحية

مها فرج العازمي - منطقة الصباح الطبية

علي نجم عبدالله الشمري - إدارة الشؤون القانونية

ثانيا: وظائف المحاسبين التخصصية المتدرجة فنيا الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 21 لسنة 2012

1 - اختصاصي أول محاسبة - مكافأة المستوى = 380 د.ك

دغش محمد دغش العجمي - منطقة الصباح الطبية التخصصية

فايز سعد شرار - منطقة الجهراء الصحية

أحمد عبدالله العجمي - معهد الكويت للاختصاصات الطبية

حمد محمد ظافر العجمي - إدارة الصحة المهنية

2 - محاسب أول - مكافأة المستوى = 260 د.ك

نجيبة خالد علي العصفور - منطقة مبارك الكبير الصحية

تهاني محسن العنزي - معهد الكويت للاختصاصات الطبية

دلال إبراهيم السيد - إدارة النقليات

فلاح محمد شافي - مكتب الوكيل المساعد للشؤون المالية

محمد مصلح الهليلي - منطقة الصباح الطبية

3 - محاسب - مكافأة المستوى الوظيفي = 200 د.ك.

أسماء نواف الحطاب - إدارة مكتب الوكيل

أوراد ممدوح الشديد - إدارة المحاسبة المالية

عذاري نوري عبدالله المطيري - منطقة مبارك الكبير الصحية

فيصل مرضي الشمري - منطقة الجهراء الصحية

خالد أحمد ليل العنزي - إدارة المحاسبة المالية

سيف سعد عثمان - إدارة المحاسبة المالية

عبدالعزيز محمد سالم - مكتب وكيل المالية

أحمد علي صالح - منطقة الصباح الطبية التخصصية

بشاير محسن حسن - إدارة المحاسبة المالية

آثار حسن يوسف - إدارة التراخيص الصحية

تمام حجي راشد العنزي - منطقة الجهراء الصحية

مريم هزاع المطيري - منطقة حولي الصحية

ثالثا: الوظائف المالية والقانونية المساندة المتدرجة فنيا الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 2012

1- مشرف كتبة حسابات - مكافأة المستوى الوظيفي = 100 د.ك

فاطمة عبدالرحيم خريبط - منطقة العاصمة الصحية

بدرية عبدالله أشكناني - منطقة حولي الصحية

آلاء تركي علي العنزي - منطقة الأحمدي الصحية

ضحى عبدالله أشكناني - منطقة حولي الصحية

مصبوبة سعود العنزي - منطقة الأحمدي الصحية

2 - مساعد مشرف كتبة حسابات - مكافأة المستوى الوظيفي = 80 د.ك

ألطاف غازي العنزي - منطقة الجهراء الصحية

عبير مناحي دغش المطيري - منطقة الأحمدي الصحية

أنوار عبدالقادر الحيدري - إدارة التنمية البشرية

ألطاف يوسف أحمد الشطي - إدارة المحاسبة المالية

فهد سالم مطلق المطيري - إدارة محاسبة العقود

مريم علي الهزاع - إدارة المحاسبة المالية

موضي هادي حمود - إدارة المحاسبة المالية

بشاير عبدالأمير مراد - منطقة حولي الصحية

أحلام عبدالله داود - إدارة المحاسبة المالية

أفنان منصور محمد - إدارة المحاسبة المالية

عفاف مبارك عبدالله - منطقة الجهراء الصحية

حسين محمد يوسف - منطقة العاصمة الصحية

غدير سامي عاشور - إدارة السجل المركزي

عذاري مختار غلوم - إدارة المستودعات الطبية

رشا علي عبدالمحسن - منطقة الصباح الطبية

3 - كاتب أول حسابات - مكافأة المستوى الوظيفي = 60 د.ك

فاطمة عبداللطيف السريع - إدارة المستودعات الطبية

4 - مساعد مشرف كتبة قانون - مكافأة المستوى الوظيفي = 80 د.ك

شهد سالم مطلق الهاجري - إدارة العلاقات الدولية

رابعاً: وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين العاملين في مجالات الآداب والإعلام والفنون الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 27 لسنة 2012

1 - باحث إعلامي - مكافأة المستوى الوظيفي = 60 د.ك

مريم خلف المطيري - إدارة العلاقات العامة

خامساً: وظائف الخدمة الاجتماعية التخصصية المتدرجة فنيا الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 14 لسنة 2010

1 - باحث أول خدمة اجتماعية - مكافأة المستوى الوظيفي = 60 د.ك

فاطمة عبدالجليل حسين القطان - منطقة حولي الصحية

سادساً: وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي وظائف التفتيش الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 37 لسنة 2012 بقرار

1 - مشرف الخدمات الفندقية - مكافأة المستوى الوظيفي = 110 د.ك

بدور خالد الخرينج - منطقة الفروانية الصحية

2 - مساعد مشرف الخدمات الفندقية - مكافأة المستوى الوظيفي = 90 د.ك

شيخة عيد الماجدي - منطقة الجهراء الصحية

مريم علي حسين كرم غلوم - منطقة الأحمدي الصحية

3 - مفتش أول الخدمات الفندقية - مكافأة المستوى الوظيفي = 70 د.ك

بتول عبدالأمير علي الخميس - إدارة الخدمات الفندقية

قبله فهد سيف الدوسري - منطقة الأحمدي الصحية

سابعا: بدلات ومكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي وظائف نظم وتقنية المعلومات الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 22 لسنة 2012

1 - صائغ أول نظم آلية - مكافأة المستوى الوظيفي = 260 د.ك

فاطمة خالد العبدالسلام - إدارة المستودعات الطبية

2 - صائغ نظم آلية - مكافأة المستوى الوظيفي = 200 د.ك

العنود علي زايد الشمري - منطقة حولي الصحية

إبراهيم خليل دنبوه - إدارة الهندسة الطبية

آلاء عيسى الظفيري - منطقة الصباح الطبية التخصصية

3 - صائغ أول برامج - مكافأة المستوى الوظيفي = 140 د.ك

إسراء غلاب المطيري - منطقة الجهراء الصحية

4 - صائغ برامج - مكافأة المستوى الوظيفي = 90 د.ك

أنفال حسين محمد - مكتب الوكيل لشؤون الصحة الرقمية

5 - مساعد مشرف تسجيل بيانات - مكافأة المستوى الوظيفي = 80 د.ك

أنوار فيحان ماجد العتيبي - منطقة الأحمدي الصحية

أفراح عايض عوض الرشيدي - منطقة الفروانية الصحية

6 - مسجل أول بيانات - مكافأة المستوى الوظيفي = 70 د.ك

حسين محمد عبدالرسول لاري - معهد الكويت للاختصاصات الطبية

غنيم فلاح نجر المطيري - منطقة الفروانية الصحية