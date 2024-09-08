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قبول استقالة عماد العتيقي وتعيين نورة الفصام وزيرا للنفط بالوكالة

9/8/2024 7:23:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صدر اليوم الأحد مرسوم أميري بقبول استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د.عماد العتيقي، وفيما يلي نص المرسوم:
"مرسوم رقم 153 لسنة 2024
بقبول استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024 م،
- وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة، المعدل بالمرسوم رقم 140 لسنة 2024،
- وعلى الاستقالة المقدمة من / د.عماد محمد عبدالعزيز العتيقي - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط،
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
تقبل استقالة / د.عماد محمد عبدالعزيز العتيقي - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبدالله الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 5 ربيع الأول 1446هـ
الموافق: 8 سبتمبر 2024م".
كما صدر اليوم الأحد مرسوم أميري بتعيين نورة الفصام وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالإضافة إلى عملها وزيرا للنفط بالوكالة وفيما يلي نص المرسوم:
"مرسوم رقم 154 لسنة 2024
بتعيين وزير بالوكالة
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
- وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة، المعدل بالمرسوم رقم 140 لسنة 2024،
- وعلى المرسوم رقم 153 لسنة 2024 بقبول استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط،
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
تعين / نوره سليمان سالم الفصام - وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار - بالإضافة إلى عملها - وزيرا للنفط بالوكالة.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبدالله الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 5 ربيع الأول 1446 هـ
الموافق: 8 سبتمبر 2024 م".

MENAFN08092024000130011022ID1108649853

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