لا منع سفر بسبب البيومترية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
البصمة تحدد أماكـن المطلوبين وتمكن الدوريات مـن رصدهم أثناء الترجل
«الداخلية» ماضية في تطبيق قرار إيقاف معاملات المواطنين والمقيمين بعد المهلة
منصور السلطان - أمير زكي
أكـــــد مصـــــدر أمنــــي لـ «الأنباء» أن وزارة الداخلية ماضية في تطبيق قرار إيقاف جميع معاملات المواطنين والمقيمين الذين لم يقوموا بعمل البصمة البيومترية خلال المهلة الممنوحة لهم التي تنتهي بالنسبة للمواطنين بتاريخ 30 الجاري، والوافدين بتاريخ 31 ديسمبر المقبل، مشيرا إلى ان إجراء البصمة أو عدم إجرائها لا يمنع من السفر، لافتا إلى أن الدستور يضمن حق المواطن في السفر، ومنع السفر لا يأتي إلا بأمر من النيابة العامة او الإدارة العامة للتحقيقات او قرار وزاري للمصلحة العامة.
ورجح المصدر ألا يقوم أكثر من 250 ألف مواطن ومقيم بعمل البصمة بعد انتهاء المهلة بسبب مخالفتهم للقانون أو لكونهم مطلوبين، مضيفا أنه منذ البدء بعملية إجراء البصمة البيومترية في مايو 2023، تقدم للتبصيم ما يقارب 805 آلاف مواطن، فيما تخلف 171 ألف مواطن حتى الآن، فيما تم تبصيم مليون و864 ألف وافد وتخلف ما يقارب 970 ألف وافد.
وردا على سؤال عن إلزام الأشخاص المقيمين بصورة غير قانونية بإجراء البصمة البيومترية، قال المصدر: نعم، ولكن بعد إجراء التنسيق مع الإدارة العامة لنظم المعلومات والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وسيكون في حال السفر أو تجديد البطاقة الأمنية أو أجراء أي معاملة.
وأكد المصدر أن مشروع البصمة البيومترية هو مشروع دولة، حيث سيسهم هذا المشروع في وضع قاعدة بيانات لكل من يعيش على أرض الكويت سواء مواطن او مقيم لمن يبلغ من العمر 18 عاما وما فوق أو لمن يزورونها ولو ليوم واحد، وسيكون في الكويت بنك معلومات واسع يحتفظ ببيانات دقيقة عن كل شخص تواجد في الكويت، بالإضافة إلى ان هذا المشروع سيساعد في القضاء الكامل على قضايا تزوير الجوازات والمزدوجين والكشف عن القضايا ومرتكبيها وضبط المطلوبين أمنيا خلال مرورهم بجانب دورية الأمن وتحديد أماكنهم عبر أبراج الاتصالات، وتساعد في التحقق من شخصية أي شخص.
وأوضح المصدر ان مشروع البصمة البيومترية بدأ التجهيز له منذ عام 2016 من خلال الاطلاع على التجارب في دول مجلس التعاون والدول الأجنبية وابتعاث وفود لهذه الدول للوقوف على هذه التجارب وذلك لتجنب السلبيات، ومن ثم تم البدء بالمشروع بشهر مايو من عام 2023 اختياريا للمسافرين ومن ثم بدأ التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة بإلزام من يريد استخراج رخصة تجارية بعمل بصمة بيومترية ثم فتح المراكز في المحافظات الست مع حملة توعوية عن طريق حجز لعمل البصمة بموقع «سهل».
وأكد المصدر انه بعد انتهاء المهلة الممنوحة للمواطنين والمقيمين سيتم إيقاف جميع المعاملات في جميع الوزارات والهيئات الحكومية والبنوك، بالإضافة إلى الشركات المدرجة في البورصة ومن ثم التحقيق في أسباب عدم التبصيم.
وكانت وزارة الداخلية وفي خطوة من شأنها تيسير الإجراءات الأمنية وتقليل المشقة على ذوي الاحتياجات الخاصة وطريحي الفراش، بما يضمن حقهم في الوصول إلى الخدمات الحكومية، أعلنت بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة لنظم المعلومات عن توفير أجهزة البصمة البيومترية المتنقلة لأخذ البصمة في مقارهم، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه الخدمة 1300 مواطن ومقيم.
إرسال مستندات «طريحي الفراش» بـ «الواتساب» فقط
نوهت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية انه لأخذ البصمة البيومترية لطريحي الفراش وذوي الاحتياجات الخاصة (فئة المعاقين المتوسطة والشديدة للشرائح الحركية والذهنية) في مقارهم، يجب عليهم رفع المستندات الدالة عن الحالة الصحية على أرقام التواصل التي تم تخصيصها في كل محافظة عبر تطبيق «واتساب» فقط وليس الاتصال، حيث سيتم التواصل معهم وتحديد موعد لإجراء البصمة البيومترية.
22 يوماً متبقية لانتهاء المهلة
ذكرت وزارة الداخلية أنه باق 22 يوما على انتهاء المهلة المحددة لأخذ البصمة البيومترية للمواطنين والتي ستنتهي في 30 سبتمبر 2024، مؤكدة أنه سيتم وقف جميع المعاملات الحكومية لمن لم يقم باستكمال البصمة البيومترية فور انتهاء المهلة المحددة. وأشارت إلى أنه تم زيادة ساعات عمل المراكز المخصصة لعمل البصمة البيومترية في إدارات تحقيق الشخصية والمجمعات التجارية من الساعة ٨ صباحا وحتى الساعة 10 مساء «طوال أيام الأسبوع»، ويتوجب حجز موعد مسبق من خلال تطبيق «سهل» في خانة المواعيد، قبل التوجه إلى المراكز المخصصة.
MENAFN08092024000130011022ID1108649852
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.