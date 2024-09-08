لا منع سفر بسبب البيومترية



البصمة تحدد أماكـن المطلوبين وتمكن الدوريات مـن رصدهم أثناء الترجل «الداخلية» ماضية في تطبيق قرار إيقاف معاملات المواطنين والمقيمين بعد المهلة



منصور السلطان - أمير زكي

أكـــــد مصـــــدر أمنــــي لـ «الأنباء» أن وزارة الداخلية ماضية في تطبيق قرار إيقاف جميع معاملات المواطنين والمقيمين الذين لم يقوموا بعمل البصمة البيومترية خلال المهلة الممنوحة لهم التي تنتهي بالنسبة للمواطنين بتاريخ 30 الجاري، والوافدين بتاريخ 31 ديسمبر المقبل، مشيرا إلى ان إجراء البصمة أو عدم إجرائها لا يمنع من السفر، لافتا إلى أن الدستور يضمن حق المواطن في السفر، ومنع السفر لا يأتي إلا بأمر من النيابة العامة او الإدارة العامة للتحقيقات او قرار وزاري للمصلحة العامة.

ورجح المصدر ألا يقوم أكثر من 250 ألف مواطن ومقيم بعمل البصمة بعد انتهاء المهلة بسبب مخالفتهم للقانون أو لكونهم مطلوبين، مضيفا أنه منذ البدء بعملية إجراء البصمة البيومترية في مايو 2023، تقدم للتبصيم ما يقارب 805 آلاف مواطن، فيما تخلف 171 ألف مواطن حتى الآن، فيما تم تبصيم مليون و864 ألف وافد وتخلف ما يقارب 970 ألف وافد.

وردا على سؤال عن إلزام الأشخاص المقيمين بصورة غير قانونية بإجراء البصمة البيومترية، قال المصدر: نعم، ولكن بعد إجراء التنسيق مع الإدارة العامة لنظم المعلومات والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وسيكون في حال السفر أو تجديد البطاقة الأمنية أو أجراء أي معاملة.

وأكد المصدر أن مشروع البصمة البيومترية هو مشروع دولة، حيث سيسهم هذا المشروع في وضع قاعدة بيانات لكل من يعيش على أرض الكويت سواء مواطن او مقيم لمن يبلغ من العمر 18 عاما وما فوق أو لمن يزورونها ولو ليوم واحد، وسيكون في الكويت بنك معلومات واسع يحتفظ ببيانات دقيقة عن كل شخص تواجد في الكويت، بالإضافة إلى ان هذا المشروع سيساعد في القضاء الكامل على قضايا تزوير الجوازات والمزدوجين والكشف عن القضايا ومرتكبيها وضبط المطلوبين أمنيا خلال مرورهم بجانب دورية الأمن وتحديد أماكنهم عبر أبراج الاتصالات، وتساعد في التحقق من شخصية أي شخص.

وأوضح المصدر ان مشروع البصمة البيومترية بدأ التجهيز له منذ عام 2016 من خلال الاطلاع على التجارب في دول مجلس التعاون والدول الأجنبية وابتعاث وفود لهذه الدول للوقوف على هذه التجارب وذلك لتجنب السلبيات، ومن ثم تم البدء بالمشروع بشهر مايو من عام 2023 اختياريا للمسافرين ومن ثم بدأ التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة بإلزام من يريد استخراج رخصة تجارية بعمل بصمة بيومترية ثم فتح المراكز في المحافظات الست مع حملة توعوية عن طريق حجز لعمل البصمة بموقع «سهل».

وأكد المصدر انه بعد انتهاء المهلة الممنوحة للمواطنين والمقيمين سيتم إيقاف جميع المعاملات في جميع الوزارات والهيئات الحكومية والبنوك، بالإضافة إلى الشركات المدرجة في البورصة ومن ثم التحقيق في أسباب عدم التبصيم.

وكانت وزارة الداخلية وفي خطوة من شأنها تيسير الإجراءات الأمنية وتقليل المشقة على ذوي الاحتياجات الخاصة وطريحي الفراش، بما يضمن حقهم في الوصول إلى الخدمات الحكومية، أعلنت بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة لنظم المعلومات عن توفير أجهزة البصمة البيومترية المتنقلة لأخذ البصمة في مقارهم، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه الخدمة 1300 مواطن ومقيم.

إرسال مستندات «طريحي الفراش» بـ «الواتساب» فقط

نوهت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية انه لأخذ البصمة البيومترية لطريحي الفراش وذوي الاحتياجات الخاصة ‏(فئة المعاقين المتوسطة والشديدة للشرائح الحركية والذهنية) في مقارهم، يجب عليهم رفع المستندات الدالة عن الحالة الصحية على أرقام التواصل التي تم تخصيصها في كل محافظة عبر تطبيق «واتساب» فقط وليس الاتصال، حيث سيتم التواصل معهم وتحديد موعد لإجراء البصمة البيومترية.

22 يوماً متبقية لانتهاء المهلة

ذكرت وزارة الداخلية أنه باق 22 يوما على انتهاء المهلة المحددة لأخذ البصمة البيومترية للمواطنين والتي ستنتهي في 30 سبتمبر 2024، مؤكدة أنه سيتم وقف جميع المعاملات الحكومية لمن لم يقم باستكمال البصمة البيومترية فور انتهاء المهلة المحددة. وأشارت إلى أنه تم زيادة ساعات عمل المراكز المخصصة لعمل البصمة البيومترية في إدارات تحقيق الشخصية والمجمعات التجارية من الساعة ٨ صباحا وحتى الساعة 10 مساء «طوال أيام الأسبوع»، ويتوجب حجز موعد مسبق من خلال تطبيق «سهل» في خانة المواعيد، قبل التوجه إلى المراكز المخصصة.