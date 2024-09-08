إلحاق كويتيين بالنيابة الكلية وتعيين 4 مديرات

(MENAFN
- Al-Anbaa)
عبدالكريم أحمد
أصدر النائب العام المستشار سعد الصفران صباح أمس قرارا بنقل رؤساء نيابة إلى النيابة الكلية وبإعادة تشكيل إدارات النيابات الجزئية والتخصصية ومكتب فحص البلاغات والشكاوى.
وذكرت النيابة عبر حسابها في منصة «x»، أن هذا القرار يعد سابقة في تاريخ النيابة العامة بإلحاق أول أعضاء من النيابة العامة الكويتيين للعمل في النيابة الكلية، وبدخول المرأة ضمن تشكيل إدارات النيابات بتعيين 4 مديرات من النساء.
وفيما يلي أسماء أعضاء النيابة العامة المشمولين بهذا القرار:
عبدالله عبدالعزيز راشد الملا محمد - رئيس نيابة بالنيابة الكلية
طلال عبدالعزيز عبدالمحسن الفهد - رئيس نيابة بالنيابة الكلية
محمد عبدالعزيز محمد الفريح - رئيس نيابة بالنيابة الكلية
محمد سعود أحمد الدوسري - رئيس نيابة بالنيابة الكلية
طلال عادل سعود العبدالرزاق - رئيس نيابة بالنيابة الكلية
نيابتا العاصمة ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وسوق المال
محمد صلاح عبدالله العلي - مديرا للنيابة
مساعد محمد مطلق الشمري - نائبا للمدير
محمد خالد مبارك الوهيب - نائبا للمدير
نيابة الفروانية
منوه عبدالرحمن محمد العثمان - مديرا للنيابة
خالد عبدالله جاسر الجاسر - نائبا للمدير
ضاري ناصر سالم الهويدي - نائبا للمدير
نيابة الجهراء
راشد عبدالله راشد الوهيب - مديرا للنيابة
محمد فلاح فهد الهاجري - نائبا للمدير
فهد نايف بندر المطيري - نائبا للمدير
نيابة الشؤون التجارية
إبراهيم جمال ناصر المنيع - مديرا للنيابة
عبدالله خالد جابر الجابر - نائبا للمدير
خالد بدر عبدالعزيز الجريوي - نائبا للمدير
براك ناصر راشد المحارب - نائبا للمدير
نيابة حولي
غنيمة عادل عبدالعزيز الصرعاوي - مديرا للنيابة
حمد عبدالعزيز إبراهيم الربيعة - نائبا للمدير
طلال محمد عبدالله أبوصليب المطيري - نائبا للمدير
نيابتا الأحمدي ومبارك الكبير
طلال يوسف عبدالله الفرج - مديرا للنيابة
ناصر خالد جاسم المسبحي - نائبا للمدير
محمد علي حمود الهاجري - نائبا للمدير
نيابة الأموال العامة ومكافحة غسيل الأموال
ضاري عبداللطيف ثنيان الثنيان - مديرا للنيابة
خالد حسن عبدالكريم العنزي - نائبا للمدير
مشاري محمد أحمد المشاري - نائبا للمدير
نيابة الأحداث
نوف فيصل عبدالله السعيد - مديرا للنيابة
عبدالرحمن ضرار عبدالله الوقيان - نائبا للمدير
عبدالله أحمد عبدالله الصقر - نائبا للمدير
نيابة المخدرات والخمور
علي منصور حسن الدشتي - مديرا للنيابة
محمد طلال شاهين الهاجري - نائبا للمدير
أحمد محمود عبدالعزيز الفرج - نائبا للمدير
نيابة التنفيذ الجنائي
ضاري صالح إبراهيم المعجل - مديرا للنيابة
ناصر سالم عبدالله الرجباني - نائبا للمدير
سالم عبدالرحمن عايض المطيري - نائبا للمدير
نيابة شؤون الأسرة
أحمد عبدالعزيز مهلهل الياسين - مديرا للنيابة
عبدالمحسن زيد هزاع العنزي - نائبا للمدير
راشد صلاح محمد الحمدان - نائبا للمدير
نيابة شؤون الإعلام والمعلومات والنشر
منيرة نبيل إبراهيم الوقيان - مديرا للنيابة
طلال عبداللطيف عبدالرحمن الدعيج - نائبا للمدير
غاطي راشد نايف المطيري - نائبا للمدير
نيابة التعاون الدولي وحقوق الإنسان
أحمد عبدالعزيز أحمد الماجد - مديرا للنيابة
عبدالله وليد راشد الخلف - نائبا للمدير
عبدالرحمن عبدالله إبراهيم الجيران - نائبا للمدير
مكتب فحص البلاغات والشكاوى
علي عبدالعزيز عبدالرزاق أبو قريص - مديرا للنيابة
عبدالله نجيب راشد ملا محمد - نائبا للمدير
مشاري عبدالعزيز عبدالله السالم - نائبا للمدير
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