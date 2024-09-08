صاحب السمو ذوو الهمم قادرون على تجاوز الصعاب وتحقيق الإنجازات

(MENAFN
- Al-Anbaa)
كل التوفيق والنجاح للإسهام في رفع راية الوطن العزيز في مختلف المحافل الرياضية الإقليمية والدولية
بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى اللاعب فيصل سرور، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة فوزه بالميدالية الذهبية في نهائيات دفع الجلة (فئة إف 63) ضمن دورة الألعاب البارالمبية التي أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس، مشيدا سموه بهذا الإنجاز الرياضي المشرف، الذي أكد قدرة الشباب الكويتي، لاسيما من فئة ذوي الهمم، على تجاوز كل الصعاب وتحقيق مثل هذه الإنجازات المشرفة، متمنيا سموه له كل التوفيق والنجاح للإسهام في رفع راية الوطن العزيز في مختلف المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة إلى اللاعب فيصل سرور، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة فوزه بالميدالية الذهبية في نهائيات دفع الجلة (فئة إف 63) ضمن دورة الألعاب البارالمبية التي أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس، متمنيا سموه له التوفيق والنجاح لتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية.
MENAFN08092024000130011022ID1108649850
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