صاحب السمو ذوو الهمم قادرون على تجاوز الصعاب وتحقيق الإنجازات

كل التوفيق والنجاح للإسهام في رفع راية الوطن العزيز في مختلف المحافل الرياضية الإقليمية والدولية



بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى اللاعب فيصل سرور، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة فوزه بالميدالية الذهبية في نهائيات دفع الجلة (فئة إف 63) ضمن دورة الألعاب البارالمبية التي أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس، مشيدا سموه بهذا الإنجاز المشرف، الذي أكد قدرة الشباب الكويتي، لاسيما من فئة ذوي الهمم، على تجاوز كل الصعاب وتحقيق مثل هذه الإنجازات المشرفة، متمنيا سموه له كل التوفيق والنجاح للإسهام في رفع راية الوطن العزيز في مختلف المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.

كما بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة إلى اللاعب فيصل سرور، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة فوزه بالميدالية الذهبية في نهائيات دفع الجلة (فئة إف 63) ضمن دورة الألعاب البارالمبية التي أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس، متمنيا سموه له التوفيق والنجاح لتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية.