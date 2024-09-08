«طفرة بروتين» تسبب مرضا مناعياً خطيراً

حدد فريق علماء طفرة نادرة في بروتين يسمى TNIP1 تسبب مرضاً مناعياً ذاتياً يشابه متلازمة شوغرن. ويؤدي المرض، الذي نشرت تفاصيله مجلة Nature Immunology، لجفاف العينين والفم والعمى، وقد تسهم طفرة TNIP1 بأمراض المناعة الذاتية الأكثر شدة.

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