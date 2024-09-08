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كوزمين: الشارقة تعاقد مع لاعب جديد دون علمي

9/8/2024 7:13:51 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف كوزمين أولاريو المدير الفني لفريق الشارقة، أنه علم بنية الإدارة التعاقد مع لاعب جديد دون استشارته، وقال خلال تعليقه على مباراة فريقه مع خورفكان، التي كسبها الشارقة 2 - 1، وتأهل للدور ربع النهائي، لملاقاة الوحدة في مسابقة ((كأس أديب))، إن الأمر المهم بالنسبة له، هو توافر عدد كبير من اللاعبين أكثر من أهمية علمه بهوية اللاعب الجديد.

وقال، على حد تعبيره: ((سمعت أن هناك لاعباً جديداً قادماً معنا، من الممكن أنني ليس مهم بهذا النادي حتى أعرف، ولكنها ليست مشكلة، وأعتقد أنه كل ما يكون لدينا لاعبون أكثر، سيكون لدينا خيارات أكثر)).

وتحدث كوزمين عن المباراة قائلاً: ((كان بإمكاننا أن نُنهي المباراة بشكل مُبكر، وأنا سعيد بعودة المصابين، واللاعب الجديد الكراواتي داركو)).

أفضلية

من جهته، لم يخفِ المدرب ايسايلا المدير الفني لفريق خورفكان، اعترافه بأفضلية فريق الشارقة، مرجعاً ذلك لحسابات ما قبل المباراة، بعد فوز الشارقة ذهاباً، واضطراره للتركيز على الناحية الهجومية، وقال: ((لم تكن الأفضلية معنا، بسبب الخسارة في مباراة الذهاب، وبالتالي، كان مطلوباً منا اللعب بشكل هجومي، وعندما تفعل ذلك، فيه نوع من الخطورة، أبارك للشارقة الفوز والتأهل، أردنا المخاطرة لتعويض خسارة الذهاب، والاندفاع للهجوم كلفنا مساحات، استفاد منها الشارقة، ليحسم الفوز والتأهل، وفريق الشارقة ظهر بشكل أفضل في الشوط الثاني)).

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