15 شوطاً في منافسات «سن الإيذاع» لسباقات الهجن بالذيد

شهد ميدان الذيد لسباقات الهجن أمس، منافسات جديدة لشارة ديوان رئيس الدولة لسباقات الهجن العربية، وتضمنت المنافسات التي أقيمت بتنظيم ومتابعة نادي الشارقة لسباقات الهجن، إقامة 15 شوطاً لسن الإيذاع لهجن أبناء القبائل، وامتد السباق لمسافة 4 كيلومترات.

وجاءت المراكز الأولى في السباق كما يلي: الشـــــــوط الأول ((غازيه)) لـمصبح سويدان الكتبي، الشـــــــوط الثاني ((الفارسة)) لـمحمد خلفان الكتبي، الشــــــــوط الثالث ((الدرع)) لـناصر عبيد سلطان الكتبي التوقيت، الشــــــــوط الرابع ((لافي)) لـحمد يعروف الكتبي، الشــــــــوط الخامس ((شرده)) لـحمد ناصر الكتبي، الشــــــــوط السادس ((مخلابه)) لـسعيد حزيم ثعيلب الهاجري، الشــــــــوط السابع ((ندي)) لـسلطان على سلطان الكتبي، الشــــــــوط الثامن ((ترفه)) لـراشد خلفان بن جرش الكتبي، بزمن قدره 6:08:84، أفضل توقيت، الشــــــــوط التاسع ((محدث)) لـسعيد خلفان الحافري، الشــــــوط العاشر ((غيار))لـعبد الله مطر الكتبي، الشــــــوط الـ 11 ((هامه)) لـمبارك راشد حضيرم الكتبي، الشــــــوط الـ 12((الشبابيه)) لـشطيط مصبح الكتبي، الشــــــوط الـ13 ((ولد الظبي)) لـشطيط مصبح مسحار الكتبي، الشـــــــوط الـ 14 ((ورسان)) لـسعيد مبارك عيد الكتبي، الشــــــوط الـ 15 ((غنايم)) لـمبارك راشد الكتبي.