سلطان بن خليفة: مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج حقق أهدافه

أشاد الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، بالنجاح المتميز للنسخة الثلاثين من مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج التي حققت أهدافها بمشاركة أكثر من 2500 ولاعبة من 82 دولة، وبمشاركة قياسية للاعبين المواطنين الذين بلغ عددهم 333 لاعباً ولاعبة.

وثمّن رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، للمهرجان بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، التسامح والتعايش، وأشاد رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج بالجهود التنظيمية المتميزة لنادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية برئاسة حسين عبدالله الخوري، رئيس مجلس إدارة النادي، مثمناً إقامة احتفال مسيرة شعلة مئوية الاتحاد الدولي للشطرنج، في مركز المارينا مول بأبوظبي برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، حيث حمل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان الشعلة في بداية الاحتفال، بحضور أركادي دفوركوفيتش، رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج.

وأكد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان أن وصول المهرجان إلى هذه المرحلة من النجاح في مسيرته الممتدة يتوج الدعم والاهتمام اللامحدود من القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين، ومتابعة مجلس أبوظبي الرياضي وجهود مجلس إدارة النادي والأجهزة التنفيذية والفنية والإدارية.