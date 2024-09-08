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غانم الهاجري يزور جناح «القوس والسهم» في «أبوظبي الدولي للصيد والفروسية»

9/8/2024 7:13:50 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

زار غانم مبارك الهاجري، المدير العام للهيئة العامة للرياضة، جناح اتحاد الإمارات للقوس والسهم في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، وكان في استقباله الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس الاتحاد وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

واطلع المدير العام للهيئة العامة للرياضة، من الدكتور سعيد الكعبي على جهود الاتحاد الملموسة في تطوير لعبة القوس والسهم، والاستراتيجيات الطموحة لنشر اللعبة والارتقاء بقدرات اللاعبين واللاعبات، ومواكبة التطور العالمي الذي تشهده اللعبة.

وأكد الدكتور سعيد الكعبي، أن حرص الاتحاد على المشاركة في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية ينبع من اهتمامهم بنشر اللعبة، وتعريف ضيوف المعرض بأهدافها ودورها في تنمية القدرات، والإيجابيات الكثيرة المرتبطة بممارستها وفق متطلبات بسيطة في متناول الجميع، وإتاحة الفرصة لهم بتجربة تفاعلية تحت إشراف مدربين مختصين.

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