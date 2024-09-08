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أبطال الإمارات يتألقون في «بينوس كلاسيك لبناء الأجسام» بدبي

9/8/2024 7:13:50 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

توج علي بن حيدر، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، الفائزين في بطولة بينوس كلاسيك لبناء الأجسام والرياضات المصاحبة، والتي تقام منافساتها في مركز دبي التجاري بتنظيم نادي بينوس الرياضي في دبي.

وأكد نائب رئيس الاتحاد أن بطولة بينوس كلاسيك إضافة مهمة إلى البطولات، التي ينظمها ويشرف عليها اتحاد الإمارات لبناء الاجسام واللياقة، موضحاً أن فوز لاعبي الإمارات بعدد مميز من الميداليات الملونة في بطولتي كأس العالم والآسيوية خلال السنوات الماضية يعكس قيمة هذه الشراكة بين الاتحاد والصالات الرياضية.

وضمن نتائج البطولة حقق لاعبو منتخب الإمارات 7 ميداليات، خلال المشاركة في بطولة العرب لمصارعة الذراعين، والتي ينظمها الاتحاد العربي لمصارعة الذراعين، بالتعاون مع اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، ودعم نادي بينوس الرياضي، وذلك في اليوم الأول من البطولة، حيث نجح سالم سعود المروي في الفوز بالميدالية الذهبية في فئة الشباب وزن 80 كيلوغراماً باليد اليمنى، ونال عبدالله الشراري ذهبية الوزن المفتوح لأصحاب الهمم، بينما نال أحمد صالح خرخور الميدالية الفضية في الماستر باليد اليمنى، وحصد خالد محمد الشحي الميدالية الفضية في وزن 80 كيلوغراماً للشباب باليد اليمنى، وحقق أحمد سعيد الكبير ميداليتين برونزيتين لفئة الماستر باليدين اليمنى واليسرى، وحصد جاسم المطروشي برونزية أصحاب الهمم.

وفي أبرز نتائج منافسات الموسكولار فيزيك فاز المصري محمد مصطفى عبد اللطيف بالميدالية الذهبية، وحصد الإماراتي عبدالله البلوشي الميدالية الفضية، وتوج المقيم الإماراتي حسن عراف بالميدالية البرونزية.

كما كشفت البطولة عن تميز لاعبي مصر في الكلاسيك فيزيك لفئة 175 سم بنيل اللاعبين محمد شحاتة، ومحمد رزق، وخالد محمد، الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية بالترتيب، بينما حل الإماراتي خالد إبراهيم رابعاً، وفي بطل الأبطال الكلاسيك فاز اللاعب سجاد حيدري ((الاتحاد الدولي)) بالميدالية الذهبية.

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