4 مشاهد بارزة في مواجهة العين وكلباء بإياب كأس «أديب»

نجح بدلاء المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو، المدير الفني للعين، في إنهاء حالة القلق التي انتابت جماهير ((الزعيم)) بعد تأخر الفريق بهدف حتى نهاية الشوط الأول خشية أن يتكرر سيناريو الموسم الماضي بنفس المسابقة، عندما نجح كلباء في تحقيق الفوز على العين إياباً بملعب استاد هزاع بن زايد بهدفين نظيفين ليعادل نتيجة لقاء الذهاب التي انتهت لصالح الأخير بنفس النتيجة، قبل أن تبتسم ركلات الترجيح للفريق البنفسجي بتألق كبير من الحارس الدولى خالد عيسى حينها، وفيما يلي 4 مشاهد بارزة في أول من أمس.

1 - الذكاء يغلب القوة

برغم استحواذ العين على الكرة بنسبة تجاوزت 66 % غير أن المدرب الصربي فورك رازوفيتش، المدير الفني لكلباء نجح في فرض أسلوبه بذكاء إذ اعتمد على الهجمات المرتدة ووجه لاعبيه للضغط على أصحاب الأرض من الجهة اليسرى لينجح في التقدم بهدف من هذه الجهة بعد أقل من نصف ساعة من بداية المباراة وكاد أن يعزز تقدمه في أكثر من مناسبة لولا تألق الحارس محمد بوسندة.

2 - الدقيقة 46

شهدت الدقيقة 46 نقطة تحول واضحة لصالح العين بدخول الظهير الأيسر اريك الذي استقبلته الجماهير البنفسجية بسعادة غامرة بعد غيابه منذ الموسم الماضي بداعي الإصابة، التي تعرض لها في لقاء الهلال السعودي بنصف نهائي دوري أبطال آسيا، وعزز دخول اللاعب قوة العين من الجهة اليسرى وضاعف من ضغطه على مرمى الضيوف حتى نجح في إحراز هدف التعادل بواسطة اللاعب المهاري سيغوفيا.

3 - البدلاء صنعوا الفارق

استمر مدرب العين في إجراء تبديلات لتعزيز الناحية الهجومية لفريقه فأدخل كل من محمد عوض الله المهاجم الصريح، ولاعب الوسط المتقدم خالد البلوشي، ونجح اللاعبان في إضفاء أسلوب هجومي قوى لينجح الأول في تسجيل الهدف الثاني، وسجل البلوشي هدفاً ألغته تقنية الفيديو، قبل أن يعود هذا الأخير ليصنع الهدف الثالث الذي سجله سيكوبابا.

4 - إرهاق ((النمور))

بسبب السيطرة الميدانية والهجوم المتواصل للعين في الشوط الثاني، بدا واضحاً أن الإرهاق نال من عزيمة لاعبي كلباء ((النمور))، إذ تعرض أكثر من لاعب للإصابة نتيجة المجهود البدني الكبير، وهو ما استفاد منه العين الذي كاد أن يضاعف النتيجة في مناسبات عدة وحافظ على تقدمه ومضى ليفوز بنتيجة المباراة معلناً تأهله لربع النهائي.

سعادة

من جهته، عبر المدرب الأرجنتيني، هيرنان كريسبو، المدير الفني للعين، عن سعادته بأداء لاعبي فريقه والفوز المستحق على حساب كلباء والذي قاد فريقه إلى التأهل إلى ربع نهائي مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، خصوصاً وأن المباراة شهدت ظهور لاعبين شباب لعبوا دقائق أقل خلال مواجهات الفريق الرسمية، الأمر الذي يؤكد أن العين هو الأفضل والأكثر قوة.

وحول الظهور القوي للعين في مباراة الإياب عكس مواجهة الذهاب قال: لكل مباراة يخوضها الفريق ظروفها الخاصة وفي بعض الأحيان لا تمضي الأمور كما هو مخطط لها على الأرض وفي مباراة الإياب شهدنا لاعبين يظهرون لأول مرة في القائمة الأساسية والمؤكد أنه بمزيد من الانسجام والتناغم سنكون أفضل بكل تأكيد.

غيابات

بدوره، أكد الصربي فورك رازوفيتش، المدير الفني لكلباء، أن العين استحق الفوز والتأهل لأنه كان الأفضل، وقال: للأسف ولجت مرمانا أهداف سهلة واستفاد العين من الأخطاء التي ارتكبناها، وعندما يسجل عليك فريق مثل العين أهداف فمن الصعب تعويض ذلك، الواضح أن لاعبي فريقي فقدوا الأمل بعد أن اهتزت شباكهم بالهدف الثاني، لقد كانت لدينا غيابات مؤثرة على مستوى الهجوم، وعلينا أن نعالج السلبيات التي عانى منها الفريق منذ الموسم الماضي على مستوى الدفاع وسيكون هذا شغلنا الشاغل في المرحلة المقبلة.