شرودر: وجود النصر في قمة الدوري ليس مفاجأة

أكد الهولندي ألفريد شرودر، مدرب النصر، أن تأهل فريقه إلى ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي كان مستحقاً، مشيراً إلى أن العميد قاتل حتى النهاية، وعلى الرغم من الطريقة الدفاعية التي اعتمدها المنافس فإن الإصرار والعزيمة اللذين تحلى بهما الفريق طيلة المباراة كانا أقوى، موضحاً أن تحقيق النصر للفوز الثالث على التوالي ووجوده في قمة ليس مفاجأة. وخطف النصر بطاقة العبور إلى ربع نهائي كأس ((أديب)) في الوقت القاتل بعدما تغلب على العروبة بهدفين مقابل هدف واحد، وسيطر التعادل على أغلب مجريات المباراة قبل أن يختطف المدافع غلوبير ليما هدفاً في الدقيقة 90 + 7 قبل الصافرة النهائية للحكم بثوانٍ قليلة.

وعن حظوظ النصر في المنافسة في البطولات الأربع التي يشارك فيها في الموسم الجديد، وهي كأس رئيس الدولة، ودوري أدنوك للمحترفين، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وبطولة دوري أبطال الخليج للأندية، صرح المدرب الهولندي بأن العميد سيحاول فرض كلمته في جميع هذه البطولات والمنافسة بكل جدية على تحقيق أي لقب متاح أمامه، مشيراً إلى أنه يركز على السير خطوة خطوة وخوض المباريات بالقطعة، واحترام كل المنافسين. وأضاف: بلا شك نتمنى الفوز بجميع هذه الألقاب، ولكن كل الفرق تشاركنا هذا الهدف، والأمر يحتاج إلى الكثير من العمل والتركيز في كل مباراة.

وحول الترشيحات التي بدأت تصب في مصلحة النصر ليكون أحد المنافسين البارزين على لقب الدوري، قال شرودر: نعم أسمع ذلك، أريد القول إنني عندما أتيت إلى هنا في الموسم الماضي تحدثت مع عبدالله بن طوق، رئيس مجلس إدارة الشركة، وعبدالله الطاير، عضو مجلس الإدارة، حول هدفنا في تغيير فلسفة الفريق وشكله، وبدأنا معاً في تنفيذ هذا المشروع من خلال تغيير طريقة اللعب، ومنذ قدومي حتى الآن أعتبر أن النصر من ضمن أندية القمة، كنا من ضمن أفضل 3 أندية في الدور الثاني للموسم الماضي، وحالياً الفريق مستمر على النهج نفسه، بالنسبة لي وجود النصر في القمة ليس مفاجأة، هدفنا احتلال مركز ضمن المراكز الـ6 الأوائل، والأهم هو العمل بروح الفريق الواحد والطريقة التي نلعب بها كرة القدم.

ووصف شرودر الفوز الثالث للفريق على التوالي بالمهم لمواصلة العمل وبذل المزيد من الجهود حتى يستمر النصر في حصد الانتصارات، مشيراً إلى أن الفوز الصعب كان بسبب الطريقة التي لعب بها العروبة، حيث تعمد غلق المساحات واللعب بطريقة دفاعية منذ البداية، وقال: كنا الأفضل، وأعتقد أن فريقاً واحداً كان يلعب كرة قدم حقيقية، وأشكر العروبة على التطور، لقد كان منافساً قوياً.

واعترف شرودر بأن النصر لم يظهر المستوى نفسه الذي قدمه في المباراتين الأخيرتين في الدوري، لكن الفريق قاتل حتى النهاية، وقال: أتفق تماماً أننا لم نظهر الأداء السابق نفسه، وهذا أمر طبيعي، لأنه لا يمكنك أن تلعب كرة قدم جيدة دائماً، لكن الروح القتالية كانت حاضرة، وبصرف النظر عن كل ذلك نجحنا في قلب تأخرنا إلى فوز، وأحياناً تحتاج إلى خوض مثل هذا النوع من المباريات للتعلم منها.

من جهته، أعرب البرتغالي برونو بيريرا، مدرب العروبة، عن شعوره بالحسرة والندم للخسارة في اللحظات الأخيرة، وقال: عشنا سيناريو صعباً، ولا نستحق الخسارة في الوقت القاتل، لعبنا بندية أمام منافس قوي، وحزين عطفاً على ما قدمه فريقي.

وأوضح بيريرا أنه على الرغم من الخسارة فإنه راضٍ عن الأداء الذي قدمه الفريق، ومتفائل بقدرته على التطور في المباريات المقبلة، مشيراً إلى أنه خرج بالعديد من المكاسب من مواجهة النصر، وأن العروبة يحتاج إلى تحقيق الفوز الأول حتى ينتقل إلى المحطة التالية.