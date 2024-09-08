استعراض تجربة الإمارات في مؤتمر أمريكا الجنوبية لطب كرة القدم

سجل الطب الإماراتي حضوراً مميزاً في مؤتمر أمريكا الجنوبية لطب في العاصمة الكولومبية بوغوتا، الذي عقد بمشاركة 500 عضو من مختلف دول العالم. وقدم مركز ((فيفا)) الطبي بدبي مقترحين علميين لتطوير برامج تأهيل وعلاج اللاعبين من الإصابات الرياضية، ما ترك انطباعاً جيداً عن الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للعناية بصحة الرياضيين، والارتقاء بالطب الرياضي، وتقديم العناية اللازمة، خاصة في مجال كرة القدم.

وعرض الدكتور مراد الغرايري، مدير مركز ((فيفا)) الطبي بدبي، بروتوكول العودة إلى الملاعب بعد الجراحة الطبية، الذي يطبق حالياً في الإمارات، خاصة فيما يتعلق بإصابات العضلة الضامة وأسفل البطن، ويتميز البروتوكول بسرعة العودة إلى ممارسة النشاط الرياضي خلال فترة لا تتجاوز الشهر ونصف الشهر، وهو ما أسهم في استقبال العديد من نجوم الكرة العالمية خلال الفترة الماضية لتطبيق هذا البروتوكول في دبي.

كما استعرض المركز أيضاً تجربة الفحص الطبي للاعبين قبل بداية الموسم الرياضي، أو عند توقيع العقود الجديدة خلال الانتقال من نادٍ إلى نادٍ آخر، وذلك باعتماد نموذج جديد للفحوصات يرتكز أساساً على الوقاية من الموت المفاجئ في الملاعب، إلى جانب بروتوكول تقييم مؤشرات اللياقة والأداء الرياضي، وهو ما يمنح الأندية معلومات دقيقة عن كل أنواع الإصابات التي تعرض لها اللاعب سابقاً، وتحديد مدى احتمالية معاودتها مرة أخرى، أو مدى تأثيرها في الأداء الرياضي للاعب في بقية مشواره بالملاعب.

وتم اختيار مركز فيفا الطبي بالإمارات للمشاركة في كونغرس طب كرة القدم بأمريكا الجنوبية من بين 25 مشاركاً من مختلف أنحاء العالم، وذلك بفضل السمعة المرموقة التي وصل إليها الطب الرياضي في الدولة، والنجاحات التي حققها في استقطاب أشهر نجوم الكرة في العالم للعلاج في الإمارات، والاستفادة من التجهيزات المتطورة والكفاءات الكبيرة والتسهيلات المتوفرة.