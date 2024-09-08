78 لاعباً مواطناً وأجنبياً من «الهواة» في مهب الريح

على غير العادة، تنطلق النسخة المقبلة من دوري الدرجة الأولى ((الهواة))، 14 سبتمبر الجاري، بمشاركة 15 فريقاً فقط، بعد أن كانت المسابقة حتى وقت قريب تضم 18 نادياً، لكن انسحاب ثلاثي رأس الخيمة: الرمس، ومسافي، التعاون، قلص العدد إلى 15، وهي الأندية التي ستخوض موسم دوري الدرجة الأولى 2024 - 2025.

عقب إعلان انسحاب فرق رأس الخيمة الثلاثة، بسبب الضائقة المالية ، غادر 78 لاعباً مواطناً وأجنبياً الأندية الثلاثة المنسحبة مع نهاية الموسم المنصرم، بواقع 26 لاعباً في كل فريق، لتبدأ هجرة هؤلاء اللاعبين صوب الأندية الأخرى، لتأمين مستقبلهم الكروي، حيث وجد بعضهم الفرصة في التوقيع لفرق أخرى، فيما لا يزال البقية ينتظرون دورهم في اللحاق بركب زملائهم، قبيل انطلاقة المسابقة.

وكان نادي الجزيرة الحمراء أعلن الانسحاب، قبل أن يتراجع ويستمر مع بقية الفرق المكونة للمسابقة، والتي تشمل كلاً من، حتا، الإمارات، الظفرة، الفجيرة، دبا، الجزيرة الحمراء، الذيد، الحمرية، العربي، مصفوت، غلف إف سي، يونايتد، غلف يونايتد، فليتوود يونايتد الظاهرة، ويعود انسحاب الأندية بسبب قرار الامتياز الرياضي، الذي أطلقه اتحاد الكرة خلال الورشة التي أقيمت في يونيو الماضي، وتم بموجب القرارات، سحب الدعم الشهري عن الأندية التي كانت تتلقى سابقا 200 ألف درهم شهريا من الاتحاد، والتي من بينها التعاون ومسافي، وقام اتحاد الكرة باعتماد مبادرة ومعايير جديدة برصد 12.5 مليون درهم، سيتم توزيعها على الأندية سنوياً حسب ترتيبها، بدءاً من الموسم الكروي الحالي.

وبالتالي فإن الأندية المنسحبة فقدت امتياز منحة 200 ألف درهم شهرياً وبات نصيبها رهين نتائجها، فإذا لم تكن في أعلى جدول الترتيب قد لا تحصل إلا على مبالغ بسيطة لا تغطي مصاريفها.

ظروف قاهرة

وأكد عبدالعزيز منقوش نائب رئيس مجلس إدارة نادي التعاون، أن جميع لاعبي الفريق الأول توزعوا بين أندية دوري الهواة، لافتاً إلى أن ظروفاً قاهرة أجبرت ناديه على الانسحاب من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم ((الهواة))، موضحاً أن القرار الذي اتخذه النادي أخيراً، خضع للدراسة، وتم اتخاذه بعد نقاش طويل، وأضاف: ((ظروفنا هي التي فرضت علينا القرار، ولم يكن أمامنا خيار آخر، وما زلنا نؤمن أننا اتخذنا القرار الصحيح، الذي يتوافق مع مصلحة النادي، رغم أن رغبتنا كانت الاستمرارية مع بقية فرق المنافسة)).

عقود موسمية

وكشف منقوش أن إدارة النادي ظلت حريصة على التواصل مع لاعبي الفريق عقب القرار، وأضاف: ((كان من الجيد بالنسبة لنا أن عدداً كبيراً من عناصر الفريق حصلوا على عقود من أندية أخرى، أعتقد أن الغالبية انضمت إلى عدد من الفرق، وهذا بالتأكيد يسعدنا، لأنه يضمن مواصلة مجموعة جيدة في ملاعب الإمارات، وهنالك لاعبون ساعدهم النادي في الحصول على فرص أخرى، مثل عبدالله مال، الذي اتجه إلى مجال التدريب برغبته، لأنه يرى نفسه في هذا المجال، ونأمل أن نشاهده في مستقبل الأيام مدرباً كبيراً، يسهم في تطوير كرة الإمارات)).

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة نادي التعاون، عدم وجود التزامات مالية تجاه عناصر الفريق، وأضاف: ((عقودنا دائماً تكون موسمية، ولا توجد لدينا عقود طويلة الأمد، لذلك مع نهاية الموسم، أصبح كل لاعب صاحب قرار في الرحيل، واختيار الوجهة التي يراها مناسبة له، دون أن يكون هناك عبء مالي على خزينة النادي))، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة، برئاسة عبدالله حماد الشحي، سيعتمد على فرق المراحل السنية، بعد رحيل لاعبي الفريق الأول.

إعادة النظر

بدوره، أعرب حميد سالمين مدير فريق الفجيرة السابق، عن أمله في عودة المنسحبين في قادم المواسم، لافتاً إلى أن أندية بحجم مسافي والتعاون والرمس، ليس من المنطق وجودها خارج منظومة دوري ((الهواة))، منوهاً بأن انسحاب أي نادٍ يعني هجرة اللاعبين عن النادي المعني، إلى جانب إلغاء منشط الفريق الأول، والذي يعتبر حجر أساس أي نادٍ طامح للتأهل إلى دوري المحترفين، فإذا غاب لاعبو الفريق الأول عن النادي، فذلك يعني الكثير من الأمور السلبية، والتي تؤدي بالتأكيد إلى غياب الجمهور، مع العلم بأن أندية الأولى تضم لاعبين على مستوى عالٍ، وقال سالمين: ((يجب إعادة النظر في القرارات التي أدت إلى انسحاب هذه الأندية من مسابقة دوري الأولى)).

الامتياز الرياضي

وكان اتحاد الإمارات لكرة القدم أطلق في يونيو الماضي برنامج الامتياز الرياضي، دعماً لأندية دوري الدرجة الأولى مالياً وفنياً وإدارياً ولوجستياً، وذلك تعزيزاً للمساعي الرامية للارتقاء بعمل الأندية، ورفع كفاءتها، وتحفيزها على المنافسة، بما يخدم منظومة كرة القدم في الدولة.

وخصص اتحاد كرة القدم، برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، مبلغاً مالياً للبرنامج، تصل قيمته الإجمالية إلى 12.5 مليون درهم، سيتم توزيعها على الأندية سنوياً، بدءاً من الموسم الرياضي الجديد 2024 - 2025، على ضوء 3 بنود رئيسة، أولها الترتيب النهائي للأندية في مسابقة دوري الدرجة الأولى، ليتم توزيع مكافآت مالية على جميع الأندية المشاركة في المسابقة، بنسب مختلفة، كل حسب مركزه في جدول الترتيب، من المركز الأول حتى المركز الأخير.

ويشمل البند الثاني دعم الكوادر الفنية الوطنية العاملة في قطاع المراحل السنية لأندية الدرجة الأولى، وسيتم تقديم دعم مالي لثلاثة مدربين مواطنين لكل نادٍ، وفقاً لشروط محددة، وهي أن يكون لدى المدرب الوطني عقد عمل مع النادي مسجل لدى اتحاد الكرة، وأن يملك الشهادات التدريبية المعتمدة (Pro – A – B)، وأن يكون مشاركاً في جميع المباريات شهرياً.

ويتعلق البند الثالث بالمسؤول الطبي في أندية الدرجة الأولى، وسيتم من خلاله دعم الأندية بمبلغ شهري لتعيين مسؤول طبي بعقد دائم، طبقاً للتصنيفات المعتمدة من وزارة الصحة ودائرة الصحة في أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، وهيئة الشارقة الصحية، ووفقاً لشروط محددة، وهي أن يكون للمسؤول الطبي عقد عمل مع النادي مسجل لدى اتحاد الكرة، وأن يكون طبيباً عاماً أو اختصاصياً في الطب الرياضي، العظام، أو الطب الباطني، أو طب الطوارئ، أو أمراض القلب، أو الجراحة العامة، أو الرعاية الحرجة، أو طب الأسرة والصحة العامة.