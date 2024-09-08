كايو كانيدو نجم المنتخب والوصل لـ « البيان »: طموح كبير ومعنويات عالية لـ «الأبيض» لبلوغ مونديال 2026

أعرب كايو كانيدو، مهاجم الوصل، عن رغبته في المساهمة بوصول المنتخب الوطني إلى نهائيات كأس العالم 2026، وأكد ازدياد قوة دوري أدنوك للمحترفين 2024 - 2025، عن النسخ السابقة، وعلى ضرورة تعامل ((الإمبراطور)) مع كل كأنها نهائي كؤوس، وأوضح أن الوقت لا يزال مبكراً لرسم سيناريوهات للمنافسة على الألقاب المحلية، مشدداً على أن فريقه مطالب بالدفاع عن لقبي الدوري، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، إلى جانب السعي إلى الوصول لأبعد مدى في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأوضح كايو أن جميع لاعبي المنتخب الوطني لديهم الرغبة والعزيمة القوية على تقديم أفضل ما لديهم، خلال المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026، وشدد على أن هناك طموحاً كبيراً ومعنويات عالية تدفع ((الأبيض)) إلى تحقيق حلم جماهيره بالظهور للمرة الثانية في كأس العالم، بعد مشاركة وحيدة في إيطاليا 1990، وقال، إن الجهاز الفني للمنتخب يبذل جهداً كبيراً مع اللاعبين، ويحفزهم دائماً على تقديم العروض القوية، وتحقيق النتائج الإيجابية.

صعوبات الدوري

وقال كايو: ((الوصل واجهته صعوبات في أول جولتين بالدوري، وتعادل في الجولة الأولى خارج أرضه مع كلباء 2-2، ثم فاز في زعبيل على ضيفه دبا الحصن 1 - 0، وكنا نتوقع صعوبة المهمة في المباراتين، كما نتوقعها في بقية مواجهتنا هذا الموسم، لأن الجميع عندما يلاقي الوصل يرغب في تحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب، وبطل الكأس الغالية، وهذا الأمر يمثل حافزاً مهماً للمنافسين)).

وأضاف: ((التحديات التي تنتظر ((الفهود)) هذا الموسم تدفعنا إلى التعامل مع كل مباراة على حدة، ونقطع طريق المنافسة خطوة بخطوة، لتحقيق النتائج التي تسعد إدارة وجماهير الوصل، ونتمنى أن نرى جمهورنا كما تعودنا منه، مسانداً وداعماً للفريق بقوة في المدرجات، ونحن من جانبنا نعهدهم ببذل أقصى جهد في التدريبات والمباريات، وتقديم أفضل ما لدينا)).

وأرجع كايو كانيدو عدم ظهور بعض الأندية واللاعبين بمستويات قوية هذا الموسم إلى التأثير السلبي لحالة الطقس، وقال: ((نحن كلاعبين في الوصل لسنا راضين حتى الآن عن مستوانا أمام كلباء ودبا الحصن، على الرغم أننا سجلنا في المباراتين، وصنعنا العديد من الفرص، التي لم نوفق في ترجمتها إلى أهداف، وأرى أن الطقس الحار، وارتفاع نسبة الرطوبة، كان لهما تأثير سلبي على تراجع مستويات ونتائج العديد من الفرق واللاعبين)).

وأردف قائلاً: ((لكننا مع هذا نجحنا في جمع 4 نقاط من مباراتين، ولا يزال الوقت مبكراً، والجهاز الفني للوصل بقيادة المدرب الصربي، ميلوش ميلوييفيتش، حصل على فرصة جيدة بتوقف الدوري، للوقوف على أهم المشاكل التي واجهت الفريق خلال أول مباراتين رسميتين لنا هذا الموسم، وإيجاد الحلول، وعلاج الأخطاء التي وقعنا فيها، وأتوقع تحسن وتطور الأداء من مباراة إلى أخرى، مع التركيز على أن التعامل مع ظروف كل مباراة بطريقة مختلفة)).

أشار كايو كانيدو إلى زيادة قوة المنافسة في دوري أدنوك هذا الموسم، موضحاً أن الجميع استعد بشكل مثالي سواء من خلال المعسكرات التدريبية أو المباريات الودية أو صفقات اللاعبين، وقال: ((جميع الأندية أجرت صفقات مميزة خلال شهور الصيف، ولا تزال هناك أندية تعدل من أوضاعها للوصول إلى أفضل تشكيلة، مستفيدة من توقف الدوري قرابة 15 يوماً لظروف ارتباط المنتخب الوطني بمباراتي منتخبي قطر وإيران في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026)).

وتابع: ((كما أن دوري تحت 23 سنة منح أفضلية تسجيل اللاعب المقيم، وهو الأمر الذي منح الأندية أيضاً المزيد من الخيارات لإجراء صفقات أفضل، وبالتالي سيعود هذا الأمر بالإيجاب على صعيد المنافسة، وقوة دوري أدنوك للمحترفين، مقارنة بالنسخ الماضية، ويزيد من صعوبة توقع هوية البطل حتى الجولات الأخيرة، وأتمنى أن ننجح في الوصل بالحفاظ على درع الدوري، في إنجاز لم يسبق أن تحقق سوى مرة واحدة، منذ تطبيق الاحتراف في الكرة الإماراتية موسم 2009-2008)).