18 فريقاً في «عربية السلة» بينها 3 من الإمارات

(MENAFN
- Al-Bayan)
ارتفع عدد الفرق المشاركة في بطولة الأندية العربية في نسختها الـ 38 للرجال، التي يستضيفها نادي الاتحاد السكندري من 1 إلى 12 أكتوبر المقبل، إلى 18، هي: الاتحاد السكندري صاحب الرقم القياسي ((8)) ألقاب، وسموحة وسبورتنج من مصر، والشارقة والوحدة والبطائح من الإمارات، وبيروت حامل اللقب، والأنطوني من لبنان، والقادسية وكاظمة من الكويت، والغرافة والعربي من قطر، ووداد بوفاريك الجزائري، والترجي التونسي، والنصر الليبي، والسيب العماني، وجمعية سلا المغربية، والعدد كان قابلاً للزيادة، لكن الأمانة العامة للاتحاد العربي، اكتفت بذلك لأسباب تنظيمية وفنية، وحرصاً منها على توفير فرص النجاح لهذا الحدث الرياضي الكبير، الذي يحظى باهتمام دولي وقاري.
من جانبه، أكد اللواء ((م)) إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، أن إدراج البطولة في أجندة الاتحاد الدولي، يشجع الأندية على المشاركة فيها، علاوة على قوة المنافسة، والتي أصبحت سمة بارزة في هذه البطولة، موضحاً أن الاتحاد العربي سيوجه الدعوة للمسؤولين بالاتحادين الدولي والآسيوي، لحضور النسخة الـ 38 خاصة، وأنها ستقام بنادي عريق يتربع على عرش السلة العربية، لافتاً إلى أن هذه النسخة ستحقق نجاحات غير مسبوقة.
وعن مشاركة ثلاثة فرق إماراتية، قال القرقاوي: ((مشاركة هذا العدد، ولأول مرة، تؤكد مدى اهتمام إدارات الأندية والمجالس الرياضية، التي تدعم هذه اللعبة، وكافة الألعاب الجماعية بصفة عامة، مشيداً بقرار إدارة الوحدة بالعودة إلى البطولة، بعد غياب 26 عاماً، حيث احتل المركز الرابع في آخر مشاركة له عام 1998)).
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