18 فريقاً في «عربية السلة» بينها 3 من الإمارات

ارتفع عدد الفرق المشاركة في بطولة الأندية العربية في نسختها الـ 38 للرجال، التي يستضيفها نادي الاتحاد السكندري من 1 إلى 12 أكتوبر المقبل، إلى 18، هي: الاتحاد السكندري صاحب الرقم القياسي ((8)) ألقاب، وسموحة وسبورتنج من مصر، والشارقة والوحدة والبطائح من الإمارات، وبيروت حامل اللقب، والأنطوني من لبنان، والقادسية وكاظمة من الكويت، والغرافة والعربي من قطر، ووداد بوفاريك الجزائري، والترجي التونسي، والنصر الليبي، والسيب العماني، وجمعية سلا المغربية، والعدد كان قابلاً للزيادة، لكن الأمانة العامة للاتحاد العربي، اكتفت بذلك لأسباب تنظيمية وفنية، وحرصاً منها على توفير فرص النجاح لهذا الحدث الرياضي الكبير، الذي يحظى باهتمام دولي وقاري.

من جانبه، أكد اللواء ((م)) إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، أن إدراج البطولة في أجندة الاتحاد الدولي، يشجع الأندية على المشاركة فيها، علاوة على قوة المنافسة، والتي أصبحت سمة بارزة في هذه البطولة، موضحاً أن الاتحاد العربي سيوجه الدعوة للمسؤولين بالاتحادين الدولي والآسيوي، لحضور النسخة الـ 38 خاصة، وأنها ستقام بنادي عريق يتربع على عرش السلة العربية، لافتاً إلى أن هذه النسخة ستحقق نجاحات غير مسبوقة.

وعن مشاركة ثلاثة فرق إماراتية، قال القرقاوي: ((مشاركة هذا العدد، ولأول مرة، تؤكد مدى اهتمام إدارات الأندية والمجالس الرياضية، التي تدعم هذه اللعبة، وكافة الألعاب الجماعية بصفة عامة، مشيداً بقرار إدارة الوحدة بالعودة إلى البطولة، بعد غياب 26 عاماً، حيث احتل المركز الرابع في آخر مشاركة له عام 1998)).