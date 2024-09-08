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شباب الأهلي وبني ياس والجزيرة إلى ربع نهائي كأس «أديب»

9/8/2024 7:13:49 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكملت فرق شباب الأهلي وبني ياس والجزيرة عقد الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي ((أديب))، أمس.

وجاء تأهل شباب الأهلي بعد تخطيه عجمان في المباراة، التي أقيمت باستاد راشد بن سعيد، وانتهت بالتعادل 1-1، ليستفيد ((الفرسان)) من فوزه ذهاباً 2 - 0، ليضرب موعداً مع النصر في المرحلة المقبلة، وتحقق التأهل بصعوبة، وبعد سيناريو مثير تقدم فيه عجمان بهدف في الشوط الأول، عبر وليد أزارو، ثم أدرك يوري التعادل لشباب الأهلي في الشوط الثاني.

وتأهل بني ياس لمواجهة الوصل في ربع النهائي، على حساب دبا الحصن بالفوز عليه 3 - 0، وكان ((السماوي)) قد فاز في لقاء الذهاب 4 - 2، لينال بطاقة التأهل إلى الدور الثاني عن جدارة.

وخلال اللقاء لم يجد ((السماوي)) صعوبة في نيل الأفضلية، بعد استفادته من الطرد المبكر للاعب دبا الحصن نيكسا فوجانوفيتش في الدقيقة العاشرة إثر لعبة مشتركة مع حارس المرمى فهد الظنحاني، وجاء الهدف الأول في اللقاء عن طريق يوسف نيكتيه في الدقيقة 36، والثاني بواسطة خلف الحوسني في الدقيقة الثانية من الزمن المهدر للشوط الأول.

وفي الدقيقة الثانية من الزمن المهدر للقاء أضاف البديل لازار ماركوفيتش الهدف الثالث للسماوي.

وتأهل الجزيرة إلى ربع النهائي رغم خسارته أمام البطائح بهدفين مقابل هدف واحد في إياب للدور الـ16، على استاد خالد بن محمد في الشارقة، مستفيداً من فارق الأهداف لمصلحته بعد فوزه ذهاباً بنتيجة 3 - 1، وضرب الجزيرة موعداً مع العين في ربع النهائي.

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