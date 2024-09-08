تتويج أبطال العالم للقدرة في فرنسا

أسدل الستار على فعاليات بطولة العالم للقدرة في فرنسا بتتويج أبطال مونديال 2024 في ميادين مونبازير، التي استضافت فعاليات الحدث بمشاركة 118 فارساً وفارسة من 39 دولة من مختلف أنحاء العالم، وأعلن الاتحاد الدولي للفروسية رسمياً على هامش مراسم التتويج في حفل الختام استضافة محافظة العلا في المملكة العربية السعودية الشقيقة النسخة المقبلة من البطولة في عام 2026.

وتوج الفارس الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، قائد الفريق الملكي البحريني، بالميدالية الذهبية في فئة الفردي للنسخة الثانية على التوالي، كما حصل جواده ((أفيريست لا ماجوري)) على جائزة أفضل حالة خيل في البطولة، وحصل الفارس سعيد أحمد جابر الحربي، من فريق فرسان الإمارات، على الميدالية الفضية بعد إحرازه الوصافة على صهوة ((كاسلبار كادبرا))، ليؤكد فرسان الإمارات حضورهم المميز بعد اعتلاء منصة التتويج للمرة الثالثة على التوالي، بينما نالت الفارسة الفرنسية ميلودي الميدالية البرونزية.

وجرت خلال مراسم التتويج تكريم الفائزين ضمن المراكز العشرة الأولى، من بينهم وصيف مونديال بوذيب في الإمارات 2023، وبطل النسخة 2021 في إيطاليا الفارس سالم حمد ملهوف الحائز المركز الخامس على صهوة ((هدير)). واحتفظ المنتخب الفرنسي بذهبية الفرق في بطولة العالم للقدرة، ونال المنتخب الصيني الميدالية الفضية، بينما حصد المنتخب الماليزي الميدالية البرونزية.

وتوجه الدكتور محمد عيسى العظب، المدير الإداري لبعثة فريق فرسان الإمارات، بجزيل الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على دعم سموهما الكبير لرياضة الفروسية وسباقات القدرة التي تحظى بإقبال كبير من قبل أبناء الإمارات، كما توجه بالشكر إلى الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس نادي دبي للفروسية، على متابعة مشاركة فريق الإمارات في المحفل الدولي بفرنسا، إضافة إلى جميع المشاركات الأخرى في الاستحقاقات الخارجية.

وأضاف العظب أن البطولة شهدت تحديات كبيرة بدأت مبكراً مع انطلاق السباق في ساعات الفجر، وقدم فرسان الإمارات أداءً مشرفاً بعد منافساتهم حتى المرحلة الأخيرة من السباق الذي امتدت مسافته 160 كلم، أسفرت عن حصد الميدالية الفضية بواسطة الفارس سعيد أحمد جابر الحربي، مثمناً جهود جميع الفرسان المشاركين إلى جانب فرق الدعم الفني وكل من ساند فريق الإمارات في المونديال.

من جانبه، تقدم الفارس سعيد أحمد جابر الحربي، وصيف بطولة العالم للقدرة، بخالص الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على الاهتمام برياضة الآباء والأجداد ودعم فرسان الإمارات، مهنئاً الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، قائد الفريق الملكي البحريني للقدرة، بمناسبة تتويجه عن جدارة باللقب للمرة الثانية على التوالي.

ووصف الحربي الجواد ((كاسلبار كادبرا)) بأنه بطل غير متوج بعد الأداء المميز الذي قدمه الحصان على مدار السباق، وليس بغريب عليه، كونه ابن الفرس ((اليمامة)) نجمة مونديال 2014، متوجهاً بالشكر والتقدير لفرق العمل من نادي دبي للفروسية وجميع القائمين على جهودهم في تقديم جميع التسهيلات وتذليل كل الصعوبات أمام فرسان الإمارات في البطولة.

وكشف الوصيف أن المرحلة الأولى تعد الأصعب عطفاً على الظروف المناخية التي صاحبت البطولة، كما تعد المرحلة السادسة والأخيرة بمثابة سباق مستقل، كونها امتدت لمسافة 27 كلم، مشيراً إلى أن الفوز بالمركز الثاني يعد إنجازاً في ظل التحديات الكبيرة، منها صعوبة الأرضية بسبب الوحل والطين والحجارة الصغيرة، ما جعلهم يبذلون قصارى جهودهم للمحافظة على الخيول.