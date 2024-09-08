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الحصاد الأسود: 20 ألف قتيل في حرب السودان

9/8/2024 7:13:48 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: ((إن الحرب في السودان المستمرة منذ أكثر من 16 شهراً قتلت ما يزيد على 20 ألف شخص، وهي حصيلة ((حصاد أسود)) هائلة وسط صراع مدمر)).

وأعلن غيبريسوس هذه الحصيلة، خلال مؤتمر صحافي بمدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر. وقال، إن العدد الفعلي للقتلى قد يكون ((أكبر بكثير))، وأضاف في ختام زيارته، التي استمرت يومين: ((السودان يعاني من أزمة عاصفة. حجم الدمار صادم، والإجراءات المتخذة للحد من الصراع غير كافية)).

وخلق الصراع في السودان ما يصفه خبراء بأنها ((أكبر أزمة نزوح في العالم)). وتقول المنظمة الدولية للهجرة، إن أكثر من 13 مليون شخص أجبروا على الفرار من منازلهم منذ بدء الصراع، كان بينهم أكثر من 2.3 مليون فروا إلى دول مجاورة، وأصبحوا لاجئين.

وأدت الفيضانات الموسمية المدمرة في الأسابيع الماضية إلى تفاقم الأزمة، حيث قتل عشرات الأشخاص، وجرفت بنى تحتية حيوية في 12 من محافظات السودان الـ 18، كما صار تفشي وباء الكوليرا أحدث كارثة في السودان.

وقالت وزارة الصحة السودانية الجمعة: ((إن الوباء قتل 165 شخصاً على الأقل، وأصاب حوالي 4200 آخرين في الأسابيع الماضية)). وقال تيدروس: ((ندعو دول العالم للاستيقاظ، ومساعدة السودان على الخروج من الكابوس الذي يعيشه. وقف إطلاق النار الفوري صار مطلوباً بشكل عاجل.. أفضل حل للأزمة هو السلام)). وتعهد بحشد الجهود الدولية لدعم النظام الصحي في البلاد، وفقاً لبيان صادر عن ((الصحة)) السودانية.

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