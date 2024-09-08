أمير الكويت يصدر مرسوماً بقبول استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط

أمير الكويت يصدر مرسوماً بقبول استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط
التاريخ
9/8/2024 7:13:48 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أصدر صاحب السموّ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، اليوم، مرسوماً أميرياً بقبول استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الكويتي الدكتور عماد العتيقي.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن أمير الكويت أصدر أيضاً مرسوماً أميرياً بتعيين نورة الفصام وزيرة للمالية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، إضافة إلى عملها وزيرة
للنفط.
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