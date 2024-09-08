أمير الكويت يصدر مرسوماً بقبول استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط

أصدر صاحب السموّ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، اليوم، مرسوماً أميرياً بقبول استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الكويتي الدكتور عماد العتيقي.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن أمير الكويت أصدر أيضاً مرسوماً أميرياً بتعيين نورة الفصام للمالية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، إضافة إلى عملها وزيرة

للنفط.