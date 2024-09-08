Monday, 09 September 2024 04:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أمير الكويت يصدر مرسوماً بقبول استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط

9/8/2024 7:13:48 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصدر صاحب السموّ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، اليوم، مرسوماً أميرياً بقبول استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الكويتي الدكتور عماد العتيقي.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن أمير الكويت أصدر أيضاً مرسوماً أميرياً بتعيين نورة الفصام وزيرة للمالية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، إضافة إلى عملها وزيرة
للنفط.

MENAFN08092024000110011019ID1108649813

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث