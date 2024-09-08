Monday, 09 September 2024 04:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إسرائيل تدق طبول الحرب الواسعة على لبنان

9/8/2024 7:13:48 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بعد إعلان الجيش الإسرائيلي أنه يستعد للتحرك هجومياً في الداخل اللبناني إذا استدعت الحاجة، أطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، تهديدات جديدة، حيث قال في بيان أمس، إنه أصدر تعليمات للجيش بتغيير الوضع في الجبهة الشمالية، على الحدود مع لبنان، واصفاً ((حزب الله)) بأنه ((الذراع القوية لإيران))، ومشدداً على ((استحالة استمرار الوضع على ما هو عليه)). وكرر نتانياهو التزام حكومته بإعادة جميع السكان الذين فروا منذ بداية الحرب من الشمال.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن الجيش الإسرائيلي يركز على الجبهة الشمالية، حيث حصل أمس، ككل يوم تقريباً، قصف متبادل بين الحزب والقوات الإسرائيلية.

وقال غالانت مخاطباً العسكريين في محور ((نتساريم)) وسط قطاع غزة، وفق ما نقل عنه بيان أصدره مكتبه، إنه ((بينما أنتم تقاتلون هنا في غزة، نستعد لأي شيء قد يحدث في الشمال)). وأضاف أن ((التحول في مركز الثقل يمكن أن يحدث بسرعة وأن يشملكم أيضاً خلال فترة زمنية قصيرة)).

وكان رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي أعلن السبت أن قواته تستعد لاتخاذ خطوات هجومية داخل لبنان. وجاء هذا الموقف رداً على إطلاق ((حزب الله)) نحو 50 صاروخاً نحو الجليل الأعلى.

ودعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الحكومة والجيش إلى ((المبادرة بشن حرب في لبنان لإعادة السكان))، مشيراً إلى أنه ((لا اتفاق يستحق الورق الذي سيكتب عليه)).

وفي لقاء سابق مع هيئة البث الإسرائيلية، أشار سموتريتش، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس حزب ((الصهيونية الدينية)) ووزير إضافي في وزارة الدفاع، إلى ضرورة شن حرب قصيرة في لبنان وليست طويلة كما في غزة، موضحاً أن الهدف هو توجيه ((ضربة قاتلة للبنان)) من شأنه أن يستغرق 30 عاماً للتعافي منها، حسب تعبيره.

وتابع سموتريتش أنه ((يجب على إسرائيل خوض حرب في الشمال وإقامة شريط أمني على الجانب اللبناني من الحدود)).

MENAFN08092024000110011019ID1108649812

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث