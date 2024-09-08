إسرائيل تدق طبول الحرب الواسعة على لبنان

بعد إعلان الجيش الإسرائيلي أنه يستعد للتحرك هجومياً في الداخل اللبناني إذا استدعت الحاجة، أطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، تهديدات جديدة، حيث قال في بيان أمس، إنه أصدر تعليمات للجيش بتغيير الوضع في الجبهة الشمالية، على الحدود مع لبنان، واصفاً ((حزب الله)) بأنه ((الذراع القوية لإيران))، ومشدداً على ((استحالة استمرار الوضع على ما هو عليه)). وكرر نتانياهو التزام حكومته بإعادة جميع السكان الذين فروا منذ بداية الحرب من الشمال.

وقال الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن الجيش الإسرائيلي يركز على الجبهة الشمالية، حيث حصل أمس، ككل يوم تقريباً، متبادل بين الحزب والقوات الإسرائيلية.

وقال غالانت مخاطباً العسكريين في محور ((نتساريم)) وسط قطاع غزة، وفق ما نقل عنه بيان أصدره مكتبه، إنه ((بينما أنتم تقاتلون هنا في غزة، نستعد لأي شيء قد يحدث في الشمال)). وأضاف أن ((التحول في مركز الثقل يمكن أن يحدث بسرعة وأن يشملكم أيضاً خلال فترة زمنية قصيرة)).

وكان رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي أعلن السبت أن قواته تستعد لاتخاذ خطوات هجومية داخل لبنان. وجاء هذا الموقف رداً على إطلاق ((حزب الله)) نحو 50 صاروخاً نحو الجليل الأعلى.

ودعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الحكومة والجيش إلى ((المبادرة بشن حرب في لبنان لإعادة السكان))، مشيراً إلى أنه ((لا اتفاق يستحق الورق الذي سيكتب عليه)).

وفي لقاء سابق مع هيئة البث الإسرائيلية، أشار سموتريتش، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس حزب ((الصهيونية الدينية)) ووزير إضافي في وزارة الدفاع، إلى ضرورة شن حرب قصيرة في لبنان وليست طويلة كما في غزة، موضحاً أن الهدف هو توجيه ((ضربة قاتلة للبنان)) من شأنه أن يستغرق 30 عاماً للتعافي منها، حسب تعبيره.

وتابع سموتريتش أنه ((يجب على إسرائيل خوض حرب في الشمال وإقامة شريط أمني على الجانب اللبناني من الحدود)).