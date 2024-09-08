إدارة بايدن.. جهود ناعمة لإنجاز وقف إطلاق النار في غزة

تعمل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي لم يتبقَ لها سوى أربعة أشهر، على تكثيف جهودها الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة مع إبداء تفاؤلها في العلن، على الرغم من أسابيع من التعثر والانتكاسات.

ويرى خبراء على أي حال أن واشنطن ليس لديها من خيار سوى الاستمرار في المحاولة، عشية الانتخابات الأمريكية، حيث لم يتبقَ للإدارة الديمقراطية سوى أربعة أشهر.

ومنذ إعلان إسرائيل في الأول من سبتمبر استعادة جثث ستة أسرى، شددت إدارة بايدن على ضرورة التوصل إلى هدنة، حتى مع إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على عدم تليين موقفه، على الرغم من الاحتجاجات في الشارع الإسرائيلي.

وحض وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن كلاً من إسرائيل وحركة حماس على إبرام اتفاق قال مسؤولون أمريكيون إنه أنجز بنسبة 90%. وأكد ((من واجب الطرفين التوصل لاتفاق بشأن القضايا العالقة)). وتعثرت المحادثات للتوصل إلى هدنة في الأسابيع الماضية بسبب خلافات أبرزها الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر (محور فيلادلفيا أو صلاح الدين) الذي يصر نتانياهو على إبقاء قوات إسرائيلية فيه، في حين تتمسك حماس ومصر بانسحاب إسرائيلي كامل منه ومن كل القطاع.

حسابات انتخابية

ترى ميريسا خورما، مديرة برنامج الشرق الأوسط في مركز ويلسون في واشنطن أنه على الرغم من الدبلوماسية الأمريكية المكثفة، وارتفاع حصيلة القتلى، ومطالبة الشارع الإسرائيلي بالتوصل لاتفاق، يعتقد نتانياهو وزعيم حماس يحيى السنوار أن بقاءهما السياسي على المحك في حال قبولهما الاتفاق.

وقالت ((بصراحة لا أتوقع أي تقدم كبير. وأعتقد أن نتانياهو على وجه الخصوص يدرك تمام الإدراك الاستحقاقات السياسية الأمريكية والمكونات المحلية لديه)).

قدم بايدن دعماً قوياً لإسرائيل بعد هجوم السابع من أكتوبر، ووجه أحياناً نقداً لها بسبب ((عدم بذل مزيد من الجهود لحماية المدنيين)) في حربها المتواصلة في غزة والتي خلفت ما لا يقل عن 40939 قتيلاً على الأقل. لكن بايدن، باستثناء مرة واحدة، لم يلجأ لاستخدام ورقة الضغط الرئيسية وهي الحد من مليارات الدولارات من الأسلحة الأمريكية لإسرائيل - ما أثار غضب البعض في الجناح اليساري لحزبه. بينما يؤيد الحزب الجمهوري إسرائيل بشكل ساحق.

وبحسب المعهد العربي الأمريكي الذي يدعو إلى دعم أكبر للفلسطينيين، فإن استطلاعات الرأي التي أجراها أظهرت بأن كامالا هاريس قد تكسب أكثر مما تخسر حال اتخذت موقفاً أكثر صرامة تجاه إسرائيل، في حين أن العكس صحيح بالنسبة لترامب.

سد الفجوات

ويتفق غيث العمري، وهو زميل بارز في معهد واشنطن، على أن نتانياهو و((حماس)) غير مهتمين بسد الفجوات، وأشار إلى صعوبة القضايا المتبقية. وقال ((مجرد أننا أنجزنا 90% لا يعني أننا أقرب إلى التوصل إلى اتفاق)).

وبحسب العمري الذي شغل في السابق منصب مستشار للسلطة الفلسطينية ((لا أعتقد أن المفاوضين الأمريكيين ساذجون. فهم يدركون صعوبة الأمر. ولكنني أعتقد أن ما نراه الآن هو محاولة من جانب الولايات المتحدة لإبقاء المفاوضات حية)). وقال ((أعتقد أنه إذا تمكنا من التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، فيمكننا المضي قدماً على مسار التطبيع)). لكن بحسب العمري فإنه يتوجب على واشنطن أيضاً مواصلة الدفع باتجاه وقف لإطلاق النار لإعادة الاستقرار في البحر الأحمر ومنع تصعيد النزاع في المنطقة بما في ذلك اندلاع حرب بين إسرائيل ولبنان.

وقال ((هذا الشرق الأوسط. يمكن أن يزداد الأمر سوءاً دائماً، وهذا ما يحدث عادة)).