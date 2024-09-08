حرب غزة.. قصف متواصل ونسف منازل

واصلت إسرائيل غاراتها الجوية على قطاع غزة، راح ضحيتها عشرات الفلسطينيين خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفيما واصلت إسرائيل سياسة نسف المنازل والمربعات السكنية قضى 40972 فلسطينياً، وجرح 94761، منذ بداية الحرب التي دخلت شهرها الثاني عشر.

وقال شهود عيان: ((إن الجيش الإسرائيلي شن غارات جوية على مدينة غزة، وإنهم شاهدوا مروحية عسكرية تطلق نيرانها على أهداف في المدينة)).

وأعلنت وزارة الصحة بغزة في بيان، إن 33 شخصاً على الأقل قضوا خلال الساعات الـ 24 الماضية، لافتة إلى أن عدد الجرحى الإجمالي ارتفع إلى 94761 في قطاع غزة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر.

وذكر سكان أن قوات إسرائيلية فجرت العديد من المنازل في حي الزيتون بمدينة غزة. وقالت فرق طبية إنها لم تتمكن من الاستجابة لنداءات بائسة من بعض السكان، الذين قالوا إنهم محاصرون داخل منازلهم، وبعضهم مصاب.

وقال مسؤولون بقطاع الصحة الفلسطيني إن ضربة جوية إسرائيلية على منزل في جباليا قتلت محمد مرسي، نائب مدير الدفاع المدني في شمال القطاع، وأربعة من أفراد عائلته. وقال الدفاع المدني في بيان إن مقتل مرسي يرفع عدد أفراد الجهاز، الذين قضوا في الحرب الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر إلى 83 فرداً. من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف نحو ((25 هدفاً لحماس)) في سائر أنحاء القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية. وقال إنه قتل أحد كبار قادة حماس، في غارة بطائرة بدون طيار إسرائيلية. وأضاف، إن الغارة الجوية قتلت رئيف أبو شاب، رئيس وحدة الصواريخ في كتيبة شرق خان يونس، التابعة لحماس، حسب صحيفة ((تايمز أوف إسرائيل)).

بالمقابل أكد القيادي في ((حماس))، أسامة حمدان، أن محمد الضيف، قائد الجناح العسكري للحركة ((بخير وهو على رأس عمله)). وقال حمدان إن الضيف ((ما زال في موقعه يمارس دوره)).