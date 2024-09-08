الإعصار ياغي يقتل ويصيب العشرات في فيتنام

شهدت مناطق عدة، جلها جافة وصحراوية جنوب وجنوب شرقي المغرب، أمطاراً رعدية غزيرة منذ يومين، في ظاهرة استثنائية شملت أيضاً أنحاء صحراوية في الجزائر، حيث انتشل جثمان فتاة جرفتها السيول في ولاية إليزي، فيما بلغت حصيلة الإعصار ياغي في فيتنام، 14 قتيلاً و200 جريح، و3 ملايين شخص من دون كهرباء.

وتأثرت مناطق عدة في المغرب، أغلبها شرق جبال الأطلس الكبير، ((بشدة بكتل هوائية استوائية غير مستقرة بسبب صعود استثنائي للجبهة المدارية جنوب البلاد، وتلاقت مع كتل أخرى باردة قادمة من الشمال ما أدى إلى تشكل سحب عنيفة وغير مستقرة))، وفق ما أوضح مسؤول التواصل في المديرية العامة للأرصاد الجوية الحسين يوعابد.

وخلال أربع وعشرين ساعة منذ السبت، انهمرت أمطار غزيرة بلغت 47 ملمتراً في ثلاث ساعات بمدينة وارزازات، جنوب شرقي المغرب، وحتى 170 ملمتراً في تاكونيت بإقليم زاكورة غير بعيد عن الحدود مع الجزائر.

وفي غرب الجزائر أيضاً هطلت أمطار غزيرة سببت سيولاً جارفة اضطرت مصالح الوقاية المدنية للتدخل مرات عدة ليل السبت الأحد. وانتشل جثمان فتاة جرفتها السيول في ولاية إليزي أقصى جنوب البلاد، بحسب المصدر نفسه. بينما أنقذت أسرة من أربعة أفراد علقوا وسط السيول في ولاية بشار، بجنوب غرب الجزائر.

وغمرت المياه بعض أزقة مدينة وارزازات المغربية، وقال أحد سكانها ويدعى عمر جانا ((لم نعرف مثل هذه الأمطار منذ نحو عشر سنوات، لقد جاءت في ظرف مهم لأن المنطقة تعاني الجفاف منذ عقد)).

أمطار تايوان

في تايوان، تم تعليق حركة المرور في جزء من طريق سريع والخط الرئيسي الشرقي للسكك الحديدية في مقاطعة هوالين شرقاً، في أعقاب انهيارات طينية ناجمة عن عاصفة ممطرة قوية. وقالت هيئة السكك الحديدية في تايوان في بيان إنه بسبب الانهيارات الطينية، تم تعليق حركة السكك الحديدية للركاب على الخط الرئيسي الشرقي، كإجراء احترازي في الاتجاهين، بين محطتي تشونجدي وهيرين، في الساعة الواحدة و54 دقيقة مساء، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية ((سي.إن.إيه)).

وقال مكتب فرع المنطقة الشرقية لمكتب الطرق السريعة إن الأمطار الغزيرة والمستمرة، التي بدأت حوالي الساعة الواحدة ظهراً، تسببت في حدوث انهيار طيني في طريق سوهوا السريع.

الإعصار ياغي

في فيتنام، قالت وسائل إعلام رسمية إن ما لا يقل عن 14 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب حوال 200 آخرون بعدما ضرب الإعصار ياغي شمالي البلاد. وصف المسؤولون الإعصار ياغي بأنه أحد أقوى الأعاصير التي ضربت المنطقة على مدى العقد الماضي، وترك أكثر من 3 ملايين شخص من دون كهرباء في شمال فيتنام.

كما ألحق أضراراً بالأراضي الزراعية الحيوية، وتم إلغاء مئات الرحلات الجوية بعد إغلاق أربعة مطارات.

واستمر الإعصار لمدة 15 ساعة تقريباً قبل أن يضعف تدريجياً ويتحول إلى منخفض استوائي في وقت مبكر من أمس.

وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية في فيتنام هطول أمطار غزيرة في المقاطعات الشمالية والوسطى وحذرت من حدوث فيضانات في المناطق المنخفضة وفيضانات مفاجئة في الجداول وانزلاقات أرضية على المنحدرات الشديدة.