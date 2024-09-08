الكوليرا تضاعف معاناة النازحين في اليمن

فيما لا يزال عشرات الآلاف من اليمنيين يعانون من آثار الفيضانات، التي ضربت البلاد خلال الشهر الماضي، كشفت مصادر حكومية عن تفشٍ واسع للأمراض والأوبئة داخل مخيمات النازحين في محافظة مأرب، التي تؤوي 65 % من النازحين، الذين يزيد عددهم على أربعة ملايين ونصف المليون.

الوحدة الحكومية المسؤولة عن إدارة المخيمات ذكرت أنه تم تسجيل أكثر من 55 ألف حالة اشتباه بالكوليرا والحصبة وحمى الضنك والدفتيريا، منذ مطلع العام الحالي في مخيمات النازحين، بمحافظة مأرب حتى نهاية أغسطس الماضي.

وبينت أن هناك 90 حالة مؤكدة بعد الفحص المخبري من إجمالي عدد الأشخاص المبلغ عنهم، فيما تم تسجيل 19 حالة وفاة مرتبطة بهذه الأمراض، حتى الآن. وأعادت التأكيد على أن وباء الكوليرا هو الأكثر شيوعاً في مخيمات النزوح بالمحافظة الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.

وتصدرت عاصمة المحافظة عدد الاشتباه بالإصابة بالكوليرا 54 ألف حالة اشتباه، منها 32 حالة مؤكدة، وحالتا وفاة، ثم مديرية الوادي بعدد 145 حالة اشتباه، بينها 26 حالة مؤكدة، وحالتا وفاة، ثم مديرية رغوان ((30 حالة اشتباه))، ومديرية حريب ((20 حالة اشتباه)). وتظهر بيانات حكومية أن حالات الاشتباه بالإصابة بحمى الضنك بلغت 451 حالة، بينها 32 مؤكدة، فيما تم تسجيل 434 حالة بالحصبة، منها 6 وفيات، أما حمى الدفتيريا فبلغ عدد الحالات 151 حالة و5 حالات وفاة.

الوحدة المعنية بإدارة المخيمات أعادت أسباب تفشي الأوبئة إلى تدهور الأوضاع الصحية في مخيمات النزوح، بسبب الاكتظاظ ونقص خدمات المياه والصرف الصحي، وعدم توفر الأدوية والمستلزمات الطبية.