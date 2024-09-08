شولتز يدعو للسلام وزيلينسكي يطلب الإذن لاستهداف عمق روسيا

دعا المستشار الألماني أولاف شولتز لتكثيف الجهود الدبلوماسية من أجل إحلال السلام في أوكرانيا ((بشكل أسرع))، وإنهاء الحرب في أوكرانيا، التي جدد رئيسها فلوديمير زيلينسكي طلبه الإذن من حلفائه الغربيين باستهداف العمق الروسي بأسلحتهم، في حين أعلنت روسيا أن قواتها تحرز تقدماً في شرقي أوكرانيا، في وقت أفادت كييف عن هجمات جوية عنيفة.

شولتز قال إن ((الوقت حان)) لتكثيف الجهود الدبلوماسية، من أجل إحلال السلام في أوكرانيا ((بشكل أسرع))، وإنهاء الحرب. وأضاف: ((أعتقد أن الوقت حان الآن للبحث في سبل للخروج من وضع الحرب، وإحلال السلام بشكل أسرع))، مضيفاً أن روسيا يجب أن تحضر القمة المقبلة للسلام، وذلك في مقابلة مع شبكة ((زد دي إف)) الألمانية العامة.

من جهته، طلب زيلينسكي الإذن من حلفائه الغربيين لاستخدام أسلحة زوّدوه بها ضد أهداف في روسيا. وقال عبر ((فيسبوك)): ((خلال أسبوع واحد فقط، استخدمت روسيا أكثر من 800 قنبلة موجّهة جوياً، وحوالى 300 مسيرة شاهد، وأكثر من 60 صاروخاً)). وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن ((القوات الروسية حيّدت بضربة صاروخية نحو 30 مرتزقاً أجنبياً، ودمرت المعدات العسكرية التابعة للقوات الأوكرانية في سومي))، وفقاً لوكالة سبوتنيك. وتظهر اللقطات التي نشرتها الوزارة، حدوث انفجارات قوية.

وفي وقت سابق أمس، أفادت الوزارة بأن الجيش الروسي يواصل صد التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك الحدودية. وبحسب البيان، فإن خسائر القوات الأوكرانية، منذ هجومها على المقاطعة، بلغت 11220 عسكرياً، و87 دبابة، و624 مدرعة، و74 ناقلة جند مدرعة، و24 راجمة صواريخ.

إلى ذلك، أفادت الوزارة بأن الجيش الروسي سيطر على بلدة نوفوغرودوفكا في دونيتسك. وتبعد البلدة 12 كيلومتراً عن بوكروفسك، وهي مدينة استراتيجية ومهمة لتحركات القوات الأوكرانية في المنطقة، سواء بالسكك الحديدية أو الطرق البرية. وقالت الوزارة إن ((القوات الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 560 جندياً، في منطقة عمليات مجموعة ((المركز)) الروسية، ودبابة ومركبتين قتاليتين مدرعتين من طراز ((ماكس برو)) أمريكية الصنع)).

وأضافت أن الطيران التكتيكي والمسير والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، هاجمت خلال 24 ساعة، نقطة الانتشار المؤقتة للقوات الأوكرانية، وورش إنتاج وتجميع وتجهيز الطائرات المسيرة، ومجموعات القوى العاملة والمعدات العسكرية في 127 منطقة. وأعلنت مقتل ما يصل إلى 680 عسكرياً، وتدمير آليات عسكرية، منها ما هو أمريكي الصنع.

قصف وقتلى

وأدت غارة جوية روسية إلى مقتل شخصين في مدينة سومي الحدودية. وقال مكتب المدعي العام الإقليمي، إن هجوماً صاروخياً روسياً على بلدة قريبة من خط المواجهة في دونيتسك، أدّى أيضاً إلى مقتل امرأتين.

وأشار الجيش الأوكراني في إفادته اليومية عن الوضع على الخطوط الأمامية، إلى أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وقع نحو 100 اشتباك في دونيتسك. وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية تدمير 15 من أصل 23 طائرة مسيرة هجومية، وكذلك صاروخاً جوياً موجهاً، أطلقتها روسيا خلال الليل قبل الفائت.

وأفادت عبر ((تيليغرام)) بأن طائرتين مسيرتين وثلاثة صواريخ أخرى، لم تصل إلى أهدافها، مضيفة أن الطائرات المسيرة اعترضتها على الأرجح أنظمة الحرب الإلكترونية الأوكرانية.