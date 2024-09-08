Monday, 09 September 2024 04:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جدولة انسحاب التحالف الدولي من العراق

9/8/2024 7:13:47 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

توصلت بغداد وواشنطن إلى تفاهم حول جدول زمني لانسحاب قوات التحالف الدولي من العراق على مرحلتين، على ما صرح وزير الدفاع العراقي، ثابت العباسي، أمس، مرجحاً أن يتم توقيع اتفاق بهذا الشأن في الأيام القليلة المقبلة.

وقال العباسي ((تم الاتفاق على أن يكون الانسحاب من الأراضي العراقية على مرحلتين))، وأوضح أن التفاهم يتضمن مرحلة أولى من سبتمبر الجاري حتى سبتمبر 2025 تشمل بغداد والقواعد العسكرية للمستشارين، يليها انسحاب في المرحلة الثانية من سبتمبر 2025 حتى سبتمبر 2026 من كردستان العراق.

وتنشر الولايات المتحدة 2500 جندي في العراق، ونحو 900 في سوريا، في إطار التحالف الذي أنشأته عام 2014 لمحاربة تنظيم داعش، ويضم التحالف كذلك قوات من دول أخرى لا سيما فرنسا والمملكة المتحدة.

ولفت العباسي في حديث بثته قناة ((الحدث))، أمس، إلى أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اعتبر أن ((سنتين غير كافيتين)) لإتمام الانسحاب، غير أن بغداد ((رفضت بالتأكيد ما طرحه لسنة ثالثة)).

MENAFN08092024000110011019ID1108649806

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث