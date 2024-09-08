جدولة انسحاب التحالف الدولي من العراق

توصلت بغداد وواشنطن إلى تفاهم حول جدول زمني لانسحاب قوات التحالف الدولي من العراق على مرحلتين، على ما صرح الدفاع العراقي، ثابت العباسي، أمس، مرجحاً أن يتم توقيع اتفاق بهذا الشأن في الأيام القليلة المقبلة.

وقال العباسي ((تم الاتفاق على أن يكون الانسحاب من الأراضي العراقية على مرحلتين))، وأوضح أن التفاهم يتضمن مرحلة أولى من سبتمبر الجاري حتى سبتمبر 2025 تشمل بغداد والقواعد العسكرية للمستشارين، يليها انسحاب في المرحلة الثانية من سبتمبر 2025 حتى سبتمبر 2026 من كردستان العراق.

وتنشر الولايات المتحدة 2500 جندي في العراق، ونحو 900 في سوريا، في إطار التحالف الذي أنشأته عام 2014 لمحاربة تنظيم داعش، ويضم التحالف كذلك قوات من دول أخرى لا سيما فرنسا والمملكة المتحدة.

ولفت العباسي في حديث بثته قناة ((الحدث))، أمس، إلى أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اعتبر أن ((سنتين غير كافيتين)) لإتمام الانسحاب، غير أن بغداد ((رفضت بالتأكيد ما طرحه لسنة ثالثة)).