3 قتلى إسرائيليين برصاص سائق أردني عند «معبر الكرامة»

قُتل ثلاثة حرّاس إسرائيليين أمس، عند معبر الكرامة / جسر الملك حسين بين الضفة الغربية والأردن برصاص سائق شاحنة أردني قتله الجيش الإسرائيلي بعد ذلك.

وقال مسؤولون إن الهجوم وقع في منطقة للبضائع التجارية خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، حيث تفرغ شاحنات أردنية بضائع متجهة من المملكة إلى الضفة. ويقع المعبر إلى الشمال من البحر الميت، وفي منتصف المسافة تقريباً بين عمّان والقدس. وذكر أفراد من عائلة المهاجم أنه يبلغ من العمر 39 عاماً، وهو من عشيرة الحويطات، التي تقطن في معان جنوب الأردن.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن السائق وصل إلى المنطقة على متن شاحنة كان يقودها ((من جهة الأردن)).

وأوضح أن السائق ((خرج من الشاحنة وأطلق النار على قوات الأمن الإسرائيلية العاملة على الجسر)).

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن ((قوات الاحتلال احتجزت عمالاً وسائقين في المعبر من دون معرفة هوياتهم حتى اللحظة)).

((يوم عصيب))

وندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالمهاجم، واصفاً إياه بأنه ((إرهابي)) استلهم ((أيديولوجية قاتلة)) تدعمها إيران، وقال في اجتماع لمجلس الوزراء: ((نحن محاطون بإيديولوجية قاتلة يقودها محور الشر الإيراني))، على حد قوله. وأضاف ((إنه يوم عصيب)).

وأفاد مرفق الإسعاف الإسرائيلي نجمة داود الحمراء بأنه ((بعد عمليات الإنعاش القلبي الرئوي، حدد مسعفو نجمة داوود الحمراء والمسعفون بالتعاون مع قوة طبية تابعة للجيش الإسرائيلي وفاة ثلاثة أشخاص في الخمسينيات من العمر أصيبوا في الهجوم)).

وقال مسعف الطوارئ في نجمة داود الحمراء: ((هذا حادث خطير للغاية، رأينا ثلاثة أشخاص يرقدون فاقدين للوعي ولا نبض ولا تنفس، مع وجود جروح ناجمة عن طلقات نارية في أجسادهم)). وأضاف: ((قمنا بالتعاون مع قوة طبية تابعة للجيش الإسرائيلي بإجراء عملية إنعاش رئوي لهم، وبعد ذلك، للأسف، اضطررنا إلى إعلان وفاتهم على الفور)).

إغلاق المعبر

وفي عمّان، أعلنت وزارة الداخلية أن الجهات الرسمية باشرت التحقيق في الهجوم. وقال المتحدث باسم مديرية الأمن العام إنه ((تم إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة السفر إثر إغلاقه من الجانب الآخر لإشعار آخر)).

وأهاب المتحدث، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بمستخدمي الجسر التقيد ومتابعة وسائل الإعلام حول أي تغير في حركة السفر والتي سيعلن عنها أولاً بأول. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم إغلاق جميع المعابر البرية التي تربط الأردن بإسرائيل والضفة الغربية حتى إشعار آخر.

وقالت سلطة المطارات الإسرائيلية المسؤولة عن المعابر الحدودية في بيان: ((بناء على تعليمات مسؤولي الأمن، تم تعليق جميع الأنشطة في المعابر الحدودية البرية من إيلات في الجنوب إلى بيسان في الشمال))، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت، ((واي نت)).