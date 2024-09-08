مستخدمون: شريان حياة ورفاهية إضافية للسكان

أكد مستخدمون لمترو دبي أن ((المترو)) مشروع استثنائي يمثل شريان حياة ورفاهية إضافية للقاطنين في الإمارة، باعتباره وسيلة تنقل مريحة وسريعة تربط مختلف المناطق الحيوية، إضافة إلى الكفاءة العالية في التشغيل ودقة المواعيد وسهولة الوصول إلى المحطات، مشددين على أنه يمثل تطبيقاً عملياً ومثالاً حياً للفكر الاستباقي الذي تنتهجه دبي في كافة المجالات والقطاعات.

سهولة الوصول

وقالت جانين نائل إنها تستخدم المترو في تنقلاتها للعمل، وترى أن ما يميزه بشكل أساسي هو سهولة الوصول إليه، حيث تنتشر المحطات في أكثر المناطق حيوية بالمدينة، بالإضافة إلى الخدمات المتاحة في مرافقه والتي تتسم بالشمولية والسلاسة والفعالية، ما يجعل عملية الدفع والوصول إلى الوجهات المختلفة مريحة وخالية من التعقيدات.

مشروع نوعي

وتحرص يارا البنا على استخدام المترو وتجد أنه واحد من أهم المشاريع النوعية التي تميز دبي، حيث يمكن مستخدميه من التنقل بشكل سريع ودون أي تأخير، خصوصاً في أوقات الذروة، لافتة إلى الأمان الذي يتوفر في مقطوراته، وهو أيضاً سبب إضافي لاستخدامه، حيث تتواجد فيه الكاميرات ما يزيد من شعورها بالأمان.

وقال محمد كامل زحيمان: ((أعتمد على مترو دبي في رحلتي الذهاب والإياب من وإلى العمل، وأجد أن الخدمة ممتازة ومتاحة بأسعار مناسبة))، لافتاً إلى أن المترو يغطي العديد من المناطق في دبي، مما يجعل التنقل سهلاً وسريعاً في وقت أشار فيه إلى جودة الخدمات المقدمة من حيث المواقيت، حيث يضمن الوصول إلى مقر عمله في الوقت المحدد، دون الحاجة للقلق من الازدحام المروري، إضافة إلى وجود شبكة إنترنت مجانية داخل المترو تساعده في البقاء على اتصال وإتمام بعض المهام.

وما يميز مترو دبي بحسب أحمد حزين ((موظف)) هو الكفاءة العالية في تقديم الخدمة، وذكر أنه يستخدم المترو منذ ثلاث سنوات ويراه حلاً ذكياً للتنقل اليومي لجهة توفير الوقت والجهد مقارنة باستخدام المركبة لاسيما في الشوارع أثناء ساعات الذروة.

تنقل سهل

وأكد محمد حمزة، أحد المستخدمين المنتظمين للمترو، أن استخدام بطاقة ((نول)) القابلة لإعادة الشحن يجعل التنقل أكثر سهولة ومرونة، مشيراً إلى أن البطاقة متوفرة في معظم المحطات والأسواق، ما يتيح للمستخدمين إعادة شحنها بسهولة، وأضاف حمزة أنه يعتمد يومياً على المترو للتنقل بين محطة سنتر بوينت ومحطة جبل علي، مشدداً على أن المترو يوفر وسيلة نقل سريعة وفعالة للوصول إلى عمله.

وقالت فاطمة حمزة إن المترو يمثل وسيلة نقل مريحة وآمنة تناسب كافة فئات المجتمع، وأضافت أن المترو يوفر لها تجربة نقل مريحة وسريعة مع توفر جميع الخدمات التي تحتاجها خلال تنقلها داخل دبي.

أفضل تجربة

كما أشادت ريم عبدالله بتجربتها مع المترو، ووصفتها بأنها واحدة من أفضل تجارب النقل التي تخوضها في الدولة، وأكدت أن دقة مواعيد الرحلات التي تصل للمحطة كل 4 دقائق تضمن التزامها بالوقت، بالإضافة إلى استمتاعها بمشاهدة معالم دبي الجميلة أثناء رحلتها، ما يجعل من المترو وسيلة نقل تجمع بين الكفاءة والمتعة.