المترو.. تنقل مستدام يعزز قصة نجاح دبي

يعد متر دبي من المشاريع الرائدة التي تضاف إلى سجل قصة نجاح دبي، وهو شريان حيوي ينبض بالحياة في قلب دبي والعمود الفقري لنظام مواصلات عالي الكفاءة، والاعتمادية لربط مختلف المناطق الحيوية في الإمارة، وأسهم هذا المشروع في توفير إمكانية التنقل السهل والآمن للركاب، وإحداث تحول وتطور في ثقافة المجتمع تجاه وسائل النقل الجماعي، كما يعتبر المترو من أحدث أنظمة السكك الحديدية التي توفر باقة من الخدمات المميزة بلمسة من الرفاهية، وأحد المشاريع النوعية التي تعزز ريادة دبي كنموذج تنموي يركز في جوهره على الإنسان ويسعى لضمان أعلى مستويات الرفاه له.

ويعتبر مترو دبي إضافة نوعية لقطاع الطرق والمواصلات في دبي، التي تخدم الناس وتيسر لهم حياتهم وتقدم لهم وسيلة حضارية للتنقل الآمن والمستدام، ونموذجاً للمشاريع المستشرفة للمستقبل التي تتميز بها دبي في المجالات كافة

رؤية عصرية

وتستند قصة نجاح دبي إلى رؤية عصرية ومنهجية مدروسة في التخطيط للمشاريع، ممهورة بفكر استباقي بعيد المدى يستشرف المستقبل، حيث حرصت قيادتها على إطلاق خطط طموحة تضع الإنسان وسعادته ورفاهيته واستقراره في مقدمة الأولويات، ونهج عمل يكفل لأفراد المجتمع مستقبلاً يرقى إلى مستوى توقعاتهم بل ويتجاوزها إلى ما هو أفضل.

واعتمدت الإمارة استراتيجيات تضمن تحقيق النمو المتوازن على مختلف الأصعدة، حيث وضعت خططاً واضحة توجه مسار المدينة نحو مستقبل مشرق، وحرصت دبي بتوجهات قيادتها الرشيدة على الالتزام بتحقيق جودة الحياة لسكانها واستشراف مستقبل الإمارة من خلال منظور شامل ومتكامل، لتحقيق رخاء وسعادة المواطنين والمقيمين في الإمارة وزوارها، بهدف تحقيق تطلعات المدينة المستقبلية تصدرت أجندة حكومة دبي الاهتمام بتطوير البنية التحتية لضمان التنمية المستدامة، وحماية البيئة، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وباتت وجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار.

ورسمت دبي خريطة طريق للتوسع في تطبيق المبادرات المتميزة والرائدة التي تستهدف الفرد والمجتمع والمدينة، ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وشهدت إمارة دبي خلال الفترة من عام 1960 حتى اليوم إطلاق 7 خطط حضرية، كانت الأولى في عام 1960، وتعد خطة دبي الحضرية 2040 السابعة في تاريخ الإمارة. كما شهدت العديد من المشاريع الكبيرة لعل من أبرزها: خور دبي وميناء جبل علي، وميناء راشد.

وواصلت الإمارة، مسيرة التخطيط لحاضر ومستقبل الإمارة التي أصبحت اليوم مدينة عالمية مميزة ومحط أنظار واهتمام الباحثين عن الريادة والتقدم والازدهار، وحرص قيادتها الرشيدة على جعل دبي مدينة رائد عالمية في المجالات كافة، حيث تعكس مشاريع البنية التحتية في إمارة دبي هذا التوجه نحو ريادة المدينة، وتدعم هذه المشاريع التي يتم تنفيذها توجهات التنمية الشاملة، وتعزز البيئة الاقتصادية وفق نموذج بالغ التميز يضع سعادة المجتمع بجميع فئاته ومكوناته كهدف استراتيجي في مقدمة الأولويات.

رؤية طموحة

وتمتلك دبي رؤية طموحة تلبي متطلبات النهضة العمرانية والاقتصادية السريعة، من خلال تخطيط شامل ومتكامل في مختلف الجوانب، مقروناً بمرونة التشريعات، ما جعل دبي تتميز عن أقرانها من المدن العالمية، حيث تتميز الإمارة برؤية شاملة ومتكاملة لتطوير جميع المجالات من شبكة الطرق وأنظمة النقل الجماعي، ونموذج للتنبؤ بالحركة المستقبلية في الإمارة، إضافة إلى تنفيذ مشروعات استراتيجية متزامنة وفي أوقات قياسية، كالجسور ومشروع المترو، ومعبر الخليج التجاري، وتطوير نظام نقل جماعي متكامل بجودة عالمية، يضم المترو والترام والحافلات ووسائل النقل البحري، وتوظيف التقنيات الذكية في تسهيل حركة تنقل السكان، كما أصبحت إمارة دبي نموذجاً عالمياً للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، وضمان إمدادات الطاقة، وكفاءة استخدامها، ويعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي تنفذه هيئة كهرباء ومياه دبي، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتج المستقل، وتضم وجهات سياحية جاذبة ومراكز تسوق وفنادق مميزة عالمياً.

كما شكل التحول الذكي والرقمي مكوناً أساسياً في تطوير بنية تحتية متقدمة لدعم مساعي دبي لتصبح مدينة ذكية وسعيدة.