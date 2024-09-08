محطات المترو.. أيقونات معمارية تنبض بالجمال

تعد محطات مترو دبي أيقونات جمالية ولوحات فنية تندمج بأشكالها المستوحاة من عناصر البيئة وملامح دبي وتضاريسها الفاتنة، تحولت بفضل تصاميمها الفريدة من نقاط للعبور والتنقل عبر عربات المترو إلى رحلات سياحية وترفيهية متكاملة العناصر، فمن يزورها حتماً سيجد أشخاصاً من زوار المدينة والسياح الذين يقفون لالتقاط الصور التذكارية في إحدى زوايا المكان أو يتأملون بإمعان التفاصيل الهندسية والجمالية لتلك المحطات التي تم إنشاؤها باهتمام استثنائي.

تكامل الخدمات

التفاصيل الجمالية لمحطات المترو ليست هي سر التميز والإبهار فقط، بل تكامل الخدمات الضرورية والرئيسية، وتوفرها داخل المحطات علامة فارقة حرصت هيئة الطرق والمواصلات في دبي على التفرد بها، من خلال توفيرها أجهزة آلية لبيع المياه، والمرطبات، والمأكولات الخفيفة لمن كان على عجلة من أمره، إضافة إلى اختيارات متنوعة من محلات بيع الأطعمة والمشروبات لسد حاجة العابرين أو المنتظرين، عوضاً عن محلات صغيرة منمنمة بها شتى أنواع الهدايا التذكارية، والمشغولات اليدوية، والمعروضات التراثية، خاصة للراغبين في حمل هدايا معهم من السياح وزوار المدينة الذين يقصدونها على مدار العام.

تفاصيل الجمال والنظافة ودقة التناسق وتكامل الخدمات ليست بالشيء الوحيد الذي سوف يشاهده الركاب عند استخدامهم مترو دبي، فتجربة الانتقال بين محطة وأخرى بحد ذاتها لا مثيل لها، فهي تنقل الركاب في رحلة لمشاهدة أبرز معالم دبي، حيث تشق مسارات المترو طريقها بين وجهة وأخرى في وسط قلب دبي ومعالمها الفريدة التي يمكن مشاهدتها وتوثيقها من خلال النوافذ الكبيرة التي تتميز بها عربات المترو.

لوحة فنية

محطات مترو دبي البالغ عددها 53 محطة تجاوزت بجمالياتها أن تكون مجرد محطة لاستقبال ونقل الركاب، وأصبحت أيقونة معمارية تضع كل من يشاهدها أمام لوحة فنية تستحق التأمل في تفاصيلها، وفهم معانيها، فالتصاميم الخارجية لمحطات المترو تحمل نمطاً معمارياً متميزاً مطوراً، كالمحطة الأيقونة داخل موقع معرض إكسبو، التي صممت على شكل أجنحة الطائرة لتعكس انطلاق مدينة دبي المستقبل نحو الابتكار، والمحطة التبادلية للربط بين مسار 2020 والخط الأحمر لمترو دبي عند محطة جبل علي والمحطات العلوية.

جماليات المحطات لا تكمن في مظهرها وهندستها فقط، بل تتجاوز ذلك في مفهوم الاستدامة الذي رسخته من خلال حرص الهيئة على أن تكون هذه المحطات رائدة في مجال الطاقة والتصميم البيئي للأبنية الخضراء، والتي اتبعت فيها استراتيجيات خاصة أهلتها للحصول على شهادة led للفئة الذهبية، حيث تم توفير متطلبات خاصة في مجال تخفيض استهلاك الطاقة والمياه، واختيار الموقع المناسب للمحطات، إضافة إلى استخدام مواد بناء مناسبة وقابلة لإعادة التدوير، وتقليل المخلفات الناتجة عن أعمال التنفيذ.